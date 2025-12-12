Nữ xạ thủ sinh năm 2003 xinh như mộng đánh bại VĐV Thái Lan giành HCV SEA Games cho Việt Nam

Trưa ngày 12/12, bộ đôi xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Tâm Quang vượt qua đối thủ Thái Lan trong trận chung kết 100m súng trường hỗn hợp đồng đội, mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho bắn súng Việt Nam tại SEA Games 33.

Huy chương này đã nâng tổng số HCV của đoàn lên con số 15. Hai xạ thủ đã vượt qua cặp đôi chủ nhà Thái Lan với tỷ số sát nút 16-14 trong trận chung kết nội dung 10m súng trường hỗn hợp đồng đội, khẳng định vị thế dẫn đầu khu vực.

Trong đó Mộng Tuyền là nữ xạ thủ xinh đẹp được người hâm mộ chú ý. Lê Thị Mộng Tuyền, xạ thủ sinh năm 2003 tại TP. Hồ Chí Minh, là một trong những gương mặt trẻ tài năng và nổi bật nhất của đội tuyển bắn súng Việt Nam hiện tại. Cô không chỉ gây ấn tượng với thành tích vang dội trong nước mà còn là vận động viên súng trường đầu tiên của Việt Nam giành được suất tham dự Thế vận hội Olympic. Tại SEA Games 33 diễn ra ở Thái Lan, Mộng Tuyền tiếp tục khẳng định phong độ với HCV ngay ngày thi đấu bắn súng đầu tiên.