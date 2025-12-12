Cách hot boy đội phó U22 Việt Nam - Đình Bắc làm khổ Malaysia, xuất sắc thế nào mà HLV Kim Sang-sik khen hết lời

PH, Theo phunuso.baophunuthudo.vn 11:13 12/12/2025
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Xem lại màn thể hiện của Đình Bắc giúp U22 Việt Nam thắng dễ U22 Malaysia.

Cách hot boy đội phó U22 Việt Nam - Đình Bắc làm khổ Malaysia, xuất sắc thế nào mà HLV Kim Sang-sik khen hết lời- Ảnh 1.

Dù không ghi bàn nhưng Nguyễn Đình Bắc là cái tên sáng nhất trận đấu cuối vòng bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia diễn ra vào chiều 11/12 trên SVĐ Rajamangala

Cách hot boy đội phó U22 Việt Nam - Đình Bắc làm khổ Malaysia, xuất sắc thế nào mà HLV Kim Sang-sik khen hết lời- Ảnh 2.

Chàng hot boy với gương mặt điển trai gây chú ý, vào sân lại càng khiến người hâm mộ say mê bởi tài năng và lối chơi đẹp mắt. Anh chính là người đã kiến tạo trong cả 2 bàn thắng của U22 Việt Nam đoạt tấm vé vào bán kết SEA Games 33

Cách hot boy đội phó U22 Việt Nam - Đình Bắc làm khổ Malaysia, xuất sắc thế nào mà HLV Kim Sang-sik khen hết lời- Ảnh 3.
Cách hot boy đội phó U22 Việt Nam - Đình Bắc làm khổ Malaysia, xuất sắc thế nào mà HLV Kim Sang-sik khen hết lời- Ảnh 4.
Cách hot boy đội phó U22 Việt Nam - Đình Bắc làm khổ Malaysia, xuất sắc thế nào mà HLV Kim Sang-sik khen hết lời- Ảnh 5.
Cách hot boy đội phó U22 Việt Nam - Đình Bắc làm khổ Malaysia, xuất sắc thế nào mà HLV Kim Sang-sik khen hết lời- Ảnh 6.
Cách hot boy đội phó U22 Việt Nam - Đình Bắc làm khổ Malaysia, xuất sắc thế nào mà HLV Kim Sang-sik khen hết lời- Ảnh 7.

Ở tình huống ghi bàn đầu tiên ngay phút 11 của trận đấu, Đình Bắc thực hiện quả phạt góc. Anh liên tục gọi tên các đồng đội, ra dấu rất rõ ràng, cùng Phi Hoàng phối hợp nhịp nhàng để treo bóng vào cho Hiểu Minh đánh đầu mở tỉ số. Pha ghi bàn thắng ấy chuẩn mực y như giáo án mà HLV Kim Sang-sik đã đưa cho các học trò ở buổi tập trước đó 1 ngày

Cách hot boy đội phó U22 Việt Nam - Đình Bắc làm khổ Malaysia, xuất sắc thế nào mà HLV Kim Sang-sik khen hết lời- Ảnh 8.
Cách hot boy đội phó U22 Việt Nam - Đình Bắc làm khổ Malaysia, xuất sắc thế nào mà HLV Kim Sang-sik khen hết lời- Ảnh 9.
Cách hot boy đội phó U22 Việt Nam - Đình Bắc làm khổ Malaysia, xuất sắc thế nào mà HLV Kim Sang-sik khen hết lời- Ảnh 10.

Bàn thắng thứ hai cũng đến từ pha kiến tạo của Đình Bắc. Đình Bắc với chiếc chân trái đầy kĩ thuật đã kiến tạo cho Minh Phúc đệm bóng vào khung thành trống, đem về bàn thắng thứ 2 cho U22 Malaysia

Cách hot boy đội phó U22 Việt Nam - Đình Bắc làm khổ Malaysia, xuất sắc thế nào mà HLV Kim Sang-sik khen hết lời- Ảnh 11.

Khi Khuất Văn Khang rời sân, Đình Bắc nhận tấm băng đội trưởng là tiếp tục ghi điểm trong mắt người hâm mộ bởi những pha đi bóng lắt léo, kĩ thuật

Cách hot boy đội phó U22 Việt Nam - Đình Bắc làm khổ Malaysia, xuất sắc thế nào mà HLV Kim Sang-sik khen hết lời- Ảnh 12.
Cách hot boy đội phó U22 Việt Nam - Đình Bắc làm khổ Malaysia, xuất sắc thế nào mà HLV Kim Sang-sik khen hết lời- Ảnh 13.
Cách hot boy đội phó U22 Việt Nam - Đình Bắc làm khổ Malaysia, xuất sắc thế nào mà HLV Kim Sang-sik khen hết lời- Ảnh 14.
Cách hot boy đội phó U22 Việt Nam - Đình Bắc làm khổ Malaysia, xuất sắc thế nào mà HLV Kim Sang-sik khen hết lời- Ảnh 15.
Cách hot boy đội phó U22 Việt Nam - Đình Bắc làm khổ Malaysia, xuất sắc thế nào mà HLV Kim Sang-sik khen hết lời- Ảnh 16.
Cách hot boy đội phó U22 Việt Nam - Đình Bắc làm khổ Malaysia, xuất sắc thế nào mà HLV Kim Sang-sik khen hết lời- Ảnh 17.
Cách hot boy đội phó U22 Việt Nam - Đình Bắc làm khổ Malaysia, xuất sắc thế nào mà HLV Kim Sang-sik khen hết lời- Ảnh 18.
Cách hot boy đội phó U22 Việt Nam - Đình Bắc làm khổ Malaysia, xuất sắc thế nào mà HLV Kim Sang-sik khen hết lời- Ảnh 19.
Cách hot boy đội phó U22 Việt Nam - Đình Bắc làm khổ Malaysia, xuất sắc thế nào mà HLV Kim Sang-sik khen hết lời- Ảnh 20.

Đình Bắc liên tục khiến hàng thủ Malaysia “toát mồ hôi”, mà còn cực kì năng nổ trong các pha tranh chấp, phối hợp cùng dàn tấn công tạo nên lớp pressing giúp U22 Việt Nam hoàn toàn áp đảo thế trận

Cách hot boy đội phó U22 Việt Nam - Đình Bắc làm khổ Malaysia, xuất sắc thế nào mà HLV Kim Sang-sik khen hết lời- Ảnh 21.
Cách hot boy đội phó U22 Việt Nam - Đình Bắc làm khổ Malaysia, xuất sắc thế nào mà HLV Kim Sang-sik khen hết lời- Ảnh 22.

Ở họp báo sau trận đấu, Đình Bắc chia sẻ 3 điểm ở trận đấu này là thành quả xứng đáng cho cả đội tuyển U22 Việt Nam

Cách hot boy đội phó U22 Việt Nam - Đình Bắc làm khổ Malaysia, xuất sắc thế nào mà HLV Kim Sang-sik khen hết lời- Ảnh 23.

Cá nhân Đình Bắc đã nghiên cứu kĩ trận U22 Malaysia và U22 Lào trước đó để tìm cách khắc chế đối thủ. Cả một tuần tập luyện chuẩn bị, anh vào sân và toả sáng khiến người hâm mộ nức lòng

Cách hot boy đội phó U22 Việt Nam - Đình Bắc làm khổ Malaysia, xuất sắc thế nào mà HLV Kim Sang-sik khen hết lời- Ảnh 24.

HLV trưởng Kim Sang-sik ở họp báo sau trận đã nhắc thẳng tên Đình Bắc với lời khen: "Đây là kết quả có được nhờ Đình Bắc và tất cả các cầu thủ của chúng tôi đã thi đấu hết mình trên sân cỏ"

 

Chỉ đạo U22 Việt Nam cực căng, HLV Kim Sang-sik lộ luôn "bụng nước lèo"
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày