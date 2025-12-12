Messi gây bất ngờ

Sau khi cùng Inter Miami giành chức vô địch MLS Cup lịch sử, siêu sao bóng đá Lionel Messi lại một lần nữa gây bão toàn cầu với thông tin về "GOAT Tour" (Chuyến lưu diễn vĩ đại nhất mọi thời đại) kéo dài 3 ngày tại Ấn Độ, dự kiến diễn ra vào giữa tháng 12 năm 2025.

Chuyến đi này không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là màn tôn vinh quy mô lớn đối với cầu thủ từng 8 lần giành Quả Bóng Vàng.

Tâm điểm của chuyến lưu diễn là sự kiện ra mắt một bức tượng khổng lồ tại thành phố Kolkata. Với chiều cao ấn tượng lên đến 70 feet (khoảng 21 mét), bức tượng mô phỏng hình ảnh Messi đang cầm trên tay chiếc cúp FIFA World Cup danh giá.

Tượng 21 mét của Messi

Nguồn tin nội bộ khẳng định, đây sẽ là bức tượng cầu thủ bóng đá cao nhất trên thế giới. Việc lựa chọn Kolkata – một thành phố cuồng nhiệt bóng đá làm nơi đặt tượng cho thấy sức ảnh hưởng sâu rộng của Messi tại tiểu lục địa này.

Chuyến lưu diễn không chỉ dừng lại ở việc ra mắt tượng đài. Lịch trình dày đặc bao gồm các điểm dừng chân tại Hyderabad, Mumbai và thủ đô New Delhi.

Tại Mumbai, người hâm mộ sẽ có cơ hội chứng kiến Messi tham gia một buổi trình diễn thời trang và một sự kiện đấu giá từ thiện lớn. Đặc biệt, buổi đấu giá này sẽ bao gồm các kỷ vật gắn liền với chiến thắng World Cup 2022 của Argentina. Sự kiện còn có sự góp mặt của các đồng đội thân thiết của Messi như Luis Suárez và Rodrigo De Paul.