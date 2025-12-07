Messi vô địch

Rạng sáng ngày 7/12, CLB Inter Miami đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên giành chức vô địch giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS Cup) sau chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Vancouver Whitecaps FC. Tâm điểm của trận chung kết không ai khác ngoài siêu sao Lionel Messi, người đã đóng góp dấu giày vào cả ba bàn thắng của đội bóng áo hồng.

Inter Miami vô địch

Lionel Messi đã chứng minh đẳng cấp không thể bị thay thế bằng một màn trình diễn bùng nổ, đặc biệt là trong vai trò kiến tạo. Anh chính là người xoay chuyển cục diện trận đấu ở những thời điểm khó khăn nhất.

Với danh hiệu MLS Cup này, Messi đã chạm mốc 47 danh hiệu vô địch chính thức trong sự nghiệp, một kỷ lục tuyệt đối trong lịch sử bóng đá thế giới. Bên cạnh đó, siêu sao 38 tuổi còn lần thứ hai liên tiếp giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải MLS, điều chưa từng có ai làm được trong lịch sử giải đấu này.

Messi có giải đấu đáng nhớ tại Mỹ

Đây được xem là cái kết trọn vẹn và hoàn hảo cho Inter Miami trước khi đội bóng chuyển sang sân đấu mới vào năm 2026, đồng thời là một cái kết viên mãn cho sự nghiệp của các cựu binh đồng đội như Jordi Alba và Sergio Busquets, những người đã cùng Messi kết thúc hành trình bằng một danh hiệu đáng nhớ.