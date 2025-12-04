Messi thua lỗ

Siêu sao bóng đá Lionel Messi, dù sở hữu khối tài sản khổng lồ từ sự nghiệp sân cỏ, đang phải đối mặt với những tổn thất tài chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Theo báo cáo tài chính mới nhất, công ty bất động sản Rostower của siêu sao người Argentina đã ghi nhận khoản lỗ gần 8,7 triệu USD trong năm tài khóa 2024. Khoản lỗ này đã làm tăng mức thâm hụt tài chính của Rostower lên tới 317% so với năm trước.

Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng đây không phải là một khoản lỗ tiền mặt từ hoạt động kinh doanh thua lỗ. Khoản lỗ 8,7 triệu USD chủ yếu được giải thích là do công ty ghi nhận mức suy giảm 6,7 triệu USD trong việc định giá các khoản đầu tư bất động sản. Điều này cho thấy giá trị tài sản của công ty đã bị suy giảm trên sổ sách.

Messi không có khiếu làm bất động sản

Tài sản của Messi được tập hợp dưới Rostower bao gồm nhiều căn hộ cao cấp ở các khu vực như Sarria-Sant Gervasi, Castelldefels (Barcelona), London, Paris và Ibiza. Tại Rostower, Messi giữ chức Chủ tịch, còn vợ Antonela Roccuzzo là Phó chủ tịch.



