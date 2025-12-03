K+ đóng cửa: Năm 2026, người Việt xem Ngoại hạng Anh và Cúp C1 trên kênh nào?

Thông tin K+ chính thức ngừng phát sóng từ ngày 1/1/2026 đã tạo nên một cú sốc lớn đối với cộng đồng người hâm mộ túc cầu giáo tại Việt Nam.

Khi "đế chế" 16 năm sụp đổ, câu hỏi khiến hàng triệu khán giả lo lắng nhất lúc này là: Số phận của những giải đấu đỉnh cao như Ngoại hạng Anh (EPL) hay UEFA Champions League (Cúp C1) sẽ đi về đâu, và ai đủ sức thay thế K+ để giải cơn khát bóng đá cuồng nhiệt của người Việt?

Trong thông báo mới nhất gửi tới khách hàng, SCTV xác nhận đối tác VSTV sẽ dừng các nhóm kênh K+.

Số phận Cúp C1: Khán giả có thể thở phào nhẹ nhõm

Trước hết, với đấu trường danh giá nhất châu Âu là UEFA Champions League (Cúp C1), người hâm mộ hoàn toàn có thể yên tâm bởi sự ra đi của K+ không ảnh hưởng đến việc phát sóng giải đấu này. Trong vài năm trở lại đây, bản quyền các giải đấu thuộc hệ thống UEFA (bao gồm Champions League, Europa League và Conference League) đã nằm trọn trong tay FPT Play. Đơn vị này sở hữu độc quyền phát sóng các giải đấu cấp câu lạc bộ của UEFA đến hết năm 2027.

Do đó, sự biến mất của K+ không tạo ra bất kỳ xáo trộn nào đối với các "fan ruột" của Real Madrid, Man City hay Bayern Munich tại đấu trường châu lục. Khán giả vẫn tiếp tục theo dõi trọn vẹn các trận đấu nảy lửa vào rạng sáng giữa tuần trên hệ sinh thái của FPT Play mà không cần phải chuyển đổi nền tảng hay mua thêm thiết bị mới.

Ngoại hạng Anh: Cuộc chuyển giao lịch sử về tay "Ông lớn" FPT?

Câu chuyện phức tạp và đáng quan tâm nhất nằm ở giải Ngoại hạng Anh, "món đặc sản" làm nên tên tuổi của K+ suốt 16 năm qua. Trên giấy tờ, liên doanh VSTV (đơn vị chủ quản K+) vẫn đang nắm giữ bản quyền phát sóng EPL tại Việt Nam đến hết mùa giải 2027-2028. Tuy nhiên, khi đơn vị này ngừng hoạt động vào đầu năm 2026, việc chuyển nhượng lại gói bản quyền đắt giá này cho một đơn vị khác là điều bắt buộc để đảm bảo tính liên tục của giải đấu và cam kết với ban tổ chức tại Anh.

Theo một số nguồn tin, FPT Play đang nổi lên là ứng cử viên số 1 để tiếp quản di sản mà K+ để lại. Thực tế, trong những năm gần đây, FPT Play đã phân phối lại gói kênh K+ trên hạ tầng của mình, đồng thời thể hiện tham vọng thống trị mảng nội dung thể thao khi thâu tóm hàng loạt giải đấu lớn từ Cúp C1, V-League cho đến các giải bóng đá của đội tuyển quốc gia. Việc tiếp nhận Ngoại hạng Anh sẽ là mảnh ghép cuối cùng để đơn vị này hoàn thiện vị thế "siêu ứng dụng" thể thao tại Việt Nam.

Nếu kịch bản này xảy ra, đây có thể xem là một tin vui cho người hâm mộ. Thay vì phải trả tiền cho hai nền tảng riêng biệt (K+ để xem Ngoại hạng Anh và FPT Play để xem Cúp C1) như trước đây, khán giả Việt Nam sắp tới có thể chỉ cần một tài khoản duy nhất để thưởng thức trọn vẹn mọi bữa tiệc bóng đá đỉnh cao. Sự quy về một mối này phù hợp với xu hướng xem truyền hình qua Internet (OTT) tiện lợi, giúp người dùng tiết kiệm chi phí và đơn giản hóa thao tác đăng ký.