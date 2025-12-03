Cục CSGT thông báo thay đổi quy định liên quan đến ghế trẻ em trên ô tô

Ngày 2/12, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết quy định tại khoản 3 Điều 10 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ về việc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 m khi ngồi trên ô tô đã được sửa đổi, bổ sung.

Xe kinh doanh vận tải hành khách sẽ không phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em. (Ảnh: Cục CSGT)

Trong dự thảo mới nhất của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự, sau khi tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Chính phủ chỉnh lý quy định theo hướng: “Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m trên xe ô tô không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ loại xe chỉ có một hàng ghế; người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em, trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách.”

Như vậy quy định trên sẽ miễn trừ xe kinh doanh vận tải hành khách không phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em, để đảm bảo tính khả thi và để phù hợp với điều kiện thực tiễn giao thông ở Việt Nam.

Thiết bị an toàn cho trẻ em được hiểu là những thiết bị bảo đảm an toàn cho trẻ ở tư thế ngồi hoặc nằm trên ô tô, giúp giảm nguy cơ chấn thương khi xảy ra va chạm hoặc khi xe giảm tốc đột ngột. Nhóm thiết bị này gồm ghế, nôi, đệm nâng… kèm dây đai an toàn để giữ cố định trẻ và thiết bị vào xe.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự đang được trình Quốc hội khóa XV tại kỳ họp thứ 10 xem xét thông qua và dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.