SOOBIN “quậy tung” ALL-ROUNDER, Galaxy S25 Ultra giúp fan không trượt khoảnh khắc

Để bắt trọn được với những sân khấu toàn vẹn của một người nghệ sĩ toàn năng, Kingdom ngồi ở vị trí xa đã nhờ sự trợ giúp của Samsung Galaxy S25 Ultra để mọi fancam đều chuẩn đét không góc chết đúng tinh thần "No Bad Seats"

Lỡ lùi xa vẫn không mất dấu idol nhờ auto-framing (Tự động căn chỉnh)

Với địa điểm tổ chức rộng như The Global City, việc xác định đúng vị trí đứng của Soobin khi di chuyển và trình diễn các tiết mục là bài toán vô cùng khó, đặc biệt là với các "công chúa" ở khu đứng hay ngồi ở hàng ghế xa xa. Đây là lúc tính năng Auto framing (Tự động căn chỉnh) trên Galaxy S25 Ultra "ra tay" giúp bạn. Camera sẽ tự động thu phóng và theo dõi những chủ thể xuất hiện trong khung hình, bất chấp tốc độ và mọi bước di chuyển. Chưa dừng lại ở đó, điều các fan tâm đắc nhất chính là việc nhận diện gương mặt rõ nét ở mọi điều kiện ánh sáng hóc búa, dễ dàng khoá sáng cực chuẩn vào đúng chủ thể và tự thu phóng lấy nét tự động, không bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc tỏa sáng nào của Soobin.

Để quay phần kết màn mang đậm chất dân gian đương đại cực hoành tráng kết hợp màn pháo hoa đêm đỉnh cao, S25 Ultra đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhờ việc tự động căn chỉnh để "tìm" được Soobin (Video quay bởi Linh Chi)

Chống rung: chạy – nhảy – quẩy vẫn có clip mượt ổn định như cầm gimbal

Galaxy S25 Ultra tích hợp sẵn khả năng chống rung quang học và chống rung AI kép sẽ giúp các "công chúa" có thể tự quay các fancam bắt trọn giọng live dát vàng và visual tạc tượng của Soobin dù ở có là một bài ballad tan chảy đến một bản dance, R&B/Hiphop đầy năng lượng.

Với vị trí ngồi xa, các tiết mục của Soobin với đa dạng thể loại phong cách sẽ là vấn đề nan giải nếu không có sự phụ trợ của tính năng chống rung quang học tích hợp tự động của Galaxy S25 Ultra

Kingdom có thể tận hưởng cảm giác vừa nhẹ nhàng quay vừa thoải mái quẩy nhưng clip vẫn sắc nét nhờ S25 Ultra – điều vốn trước đây chỉ có thể đảm bảo khi dùng camera chuyên nghiệp.

Nightography: ánh sáng "khó cứu" vẫn lên hình mượt đét

Đêm diễn ALL-ROUNDER: THE FINAL tại TP.HCM tiếp tục chứng minh vì sao đây là dự án hoành tráng nhất của Soobin trong năm: laser đa tầng, backlight mạnh, ánh sáng giật chớp dồn dập và màn VCR chuyển cảnh liên tục. Những yếu tố vốn được xem là "ác mộng" của camera trên điện thoại như dễ cháy sáng, lệch màu, mất chi tiết nay lại được xử lý gọn gàng nhờ tính năng chụp ảnh đêm Nightography trên Galaxy S25 Ultra.

"Bạch mã hoàng tử" Nguyễn Hoàng Sơn trong ống kính Nightography của S25 Ultra - chiếc điện thoại tủ của các đồng đu concert (Ảnh chụp bởi Linh Chi)

Lợi thế của Nightography còn nằm ở việc mô phỏng chính xác cơ chế chụp thiếu sáng: kết hợp nhiều khung hình, giảm nhiễu, giữ độ sắc nét mà không cần đèn flash. Ngay cả khi không cần cài đặt phức tạp, chỉ cần giơ máy lên và bấm chụp, Galaxy S25 Ultra vẫn đảm bảo mọi khoảnh khắc bùng nổ siêu đẹp của Soobin đều sáng rõ, giàu chi tiết mà không cần phải đứng bám rào.

Bắt trọn giọng live ấm áp nổi bật giữa biển người hâm mộ

Một trong những yếu tố giúp các fancam của "Hoàng tử" Soobin được săn đón khắp cõi mạng chính là ở phần giọng hát live kỹ thuật, kiểm soát tốt và đầy cảm xúc chạm tới trái tim khán giả. Giờ đây tính năng Zoom-in mic trên Galaxy S25 Ultra cho phép mic định hướng theo chủ thể mà camera đang zoom tới dù ở giữa không gian rộng lớn của The Global City. Giọng hát của Soobin sẽ nghe rõ, nhạc nền không bị méo, còn tiếng ồn đám đông được giảm hẳn nhưng vẫn giữ ambiance tự nhiên. Ở những đoạn luyến láy giàu cảm xúc hay quãng cao giàu năng lượng, tính năng này kết hợp cùng Audio Eraser sẽ tách lớp tạp âm rất sạch. Kể cả khi fan ngồi từ xa quay video zoom cận hoặc đứng lệch về phía loa trái hoặc phải, thành phẩm video có chất lượng âm thanh tròn trịa, giảm đáng kể tiếng ồn và hạn chế hiện tượng vỡ tiếng.

Đoạn bridge đỉnh cao của "Giá như" đã khiến biết bao khán giả tan chảy được ghi lại vô cùng rõ nét cả phần hình lẫn phần tiếng "dát vàng lỗ tai" nhờ Audio Zoom (Video quay bằng Galaxy S25 Ultra của Linh Chi)

Nếu như vô tình quên mất những kỹ thuật đơn giản được tích hợp trong S25 Ultra mà giờ diễn sắp bắt đầu, đừng ngại, cứ bật ngay Gemini Live để nhờ cứu cánh tìm hiểu lại thông tin và cách set up auto framing và zoom-in mic nhé.

Soobin và Kingdom đã thật sự thắp lửa cho chặng cuối ALL-ROUNDER: THE FINAL, và Galaxy S25 Ultra lại một lần nữa chứng minh danh xưng "vật bất ly thân" của hội đu concert. Dù đứng xa, lệch góc hay bị đám đông đẩy trôi, chiếc máy vẫn giữ trọn những khoảnh khắc đẹp muốn xỉu: biểu cảm bùng nổ, live vocal không lệch nửa li, những màn trình diễn khiến cả The Global City rung chuyển. Tinh thần No Bad Seats vì thế trở nên đúng nghĩa hơn bao giờ hết: Không nhờ may mắn chọn đúng chỗ, mà nhờ công nghệ đủ mạnh để biến mọi góc thành góc đẹp. S25 Ultra chính là "vé hạng nhất" cho mọi đêm cháy hết mình.