KOL Huy NL tái xuất làm tài xế công nghệ: Ngỡ đã quen ai dè còn 1001 điều chưa biết!

Biết là "học thầy không tày học…bác tài lâu năm", nên vừa bắt đầu, anh Huy NL đã chủ động làm thân với bác tài Đỗ Đình Quân, người có gần 4 năm kinh nghiệm chạy Grab. Sau một buổi "học tập", anh khám phá được nhiều "tuyệt chiêu" mà lần đầu trải nghiệm đã hoàn toàn bỏ lỡ!

Đầu tiên là bí kíp "nổ" đơn. Theo bật mí từ bác tài Đình Quân, giờ cao điểm của đơn GrabFood dao động các khung giờ 8h-10h sáng, và 10h-13h trưa, sau đó tài xế có thể nghỉ ngơi và bật app chạy lại từ 14h đến chiều tối. "Các đơn buổi sáng sẽ được quán làm nhanh hơn nên không mất nhiều thời gian chờ. Còn buổi trưa là khung giờ cao điểm - dân văn phòng đặt nhiều, nên anh em cần có kinh nghiệm nhận biết quán nào làm đồ như nào, tầm bao lâu để căn thời gian đến quán", bác tài Quân chia sẻ.

Ngoài ra anh cũng cho biết, nếu tài xế phải chờ lâu vì lý do khách quan như cửa hàng trong giờ cao điểm, quá trình làm đơn lâu,... Grab có chính sách hỗ trợ tự động khi chờ đơn lâu để phần nào bù đắp cho nỗ lực của các bác tài.

"Tuyệt chiêu" thứ 2 mà anh Huy NL được "truyền" lại là nếu muốn quá trình vận hành hiệu quả hơn, các bác tài nên tham gia chương trình Giờ Vàng để chủ động đăng ký khung giờ và khu vực hoạt động mong muốn."Nếu đăng ký khu vực Thanh Xuân, các bạn nên đứng ở các con đường như Vũ Trọng Phụng, Lê Văn Liêm, hay Lê Văn Lương - vì đây là những khu vực nhiều tòa nhà văn phòng và quán ăn, nên cơ hội "nổ" đơn cũng cao hơn", bác tài Đình Quân nói.

Bí quyết cuối cùng nhưng cũng quan trọng không kém chính là cách xem bản đồ. Anh Đình Quân chia sẻ: "Sau khi nhận đơn thành công, trên màn hình ứng dụng Grab Driver sẽ hiển thị bản đồ hướng dẫn đường đi. Lúc này các bạn nên zoom nhỏ bản đồ để xem được tất cả các cung đường có thể di chuyển trong khu vực đấy. Anh em có thể tận dụng các ngõ nhỏ, đường tắt để đi nhanh hơn."

Sau những tuyệt chiêu học được từ "đàn anh", KOL Huy NL bắt đầu khởi động với đơn hàng đầu tiên gồm mì gà tần, mì bò cay và món nước matcha. Áp dụng ngay bí quyết vừa học được, anh nhanh chóng mở bản đồ, "zoom" nhỏ lại để xem tổng quan lộ trình di chuyển. Sau đó, anh thao tác thực hiện đơn hàng qua app, "Mặc dù học hỏi được nhiều kinh nghiệm, cách thao tác trên app, tốc độ lái xe hay tốc độ giao hàng vẫn chưa được nhanh nhẹn như các bạn đã chạy chuyên nghiệp", anh cười nói.

Với các đơn hàng tiếp theo, anh Huy NL đã tự tin và thuần thục hơn, anh tự hào "khoe": "2 đơn này mình giao rất nhanh luôn, đâu đó chỉ khoảng 15-20 phút là xong 2 đơn rồi."

Hai đơn hàng cuối cùng khá đặc biệt vì anh phải phải giao cho hai khách từ cùng một quán. Nhớ lời hướng dẫn từ bác tài Đình Quân, anh Huy NL nhanh chóng thao tác "Đã đến" khi vừa tới cửa hàng. Điều này vô cùng quan trọng bởi theo "Chính sách hỗ trợ tự động khi chờ đơn lâu", thời gian chờ tại cửa hàng được tính từ lúc đối tác tài xế có mặt tại cửa hàng, đồng thời thao tác "Đã đến". Hệ thống sẽ tự động tính toán khoản hỗ trợ tương ứng dựa vào thời gian chờ thực tế theo dữ liệu cuốc xe. "Khi đến quán các bạn phải thao tác "Đã đến" nhé, trong trường hợp phải đợi đơn lâu thì sẽ được tính thời gian chờ. Cái này là mình vừa học được đấy!", anh khoái chí nói.

Kết thúc một buổi làm tài xế công nghệ, KOL Huy NL bày tỏ sau vài lần chạy, đặc biệt là lần này được hỏi hỏi thêm kinh nghiệm từ tài xế "đi trước", anh đã chạy hiệu quả hơn. Anh cho biết, chính sự giúp đỡ của anh em tài xế chạy trước, hay của đội nhóm sẽ giúp các tài xế công nghệ mới có thêm sự tự tin và thuần thục hơn.

Bên cạnh đó, các cải tiến công nghệ, tính năng trong ứng dụng Grab Driver cũng sẽ hỗ trợ các bác tài hoạt động hiệu quả hơn, không chỉ hữu ích với tài xế mới mà với cả bác tài chạy lâu năm. "Cũng như mấy đồ công nghệ mới, mình phải thử mới biết được cái nào phù hợp để dùng", anh Huy NL bày tỏ.