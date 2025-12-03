K+ đóng cửa

Vào ngày 3/12, Công ty Truyền hình cáp Saigontourist (SCTV) đã phát đi thông báo về việc dừng cung cấp gói kênh K+ trên hạ tầng của mình ngay khi bước sang năm mới 2026. Dù phía đơn vị chủ quản VSTV chưa đưa ra công bố chính thức, nhưng động thái này từ đối tác lớn đã ngầm khẳng định sự chấm dứt hoạt động của đơn vị đang nắm giữ bản quyền hàng loạt giải bóng đá ăn khách. SCTV trích dẫn thông báo từ VSTV cho biết, quyết định ngừng hoàn toàn việc cung cấp gói K+ đã được ấn định vào ngày đầu tiên của năm 2026 (1/1/2026).

Thông báo từ phía SCTV cho biết đã ngừng hoàn toàn gói K+ tại Việt Nam từ năm 2026

Theo lộ trình này, người dùng đang sử dụng gói kênh trên hệ thống SCTV sẽ được duy trì dịch vụ 5 kênh K+ đến hết ngày 31/12. Sau thời điểm "khóa sổ" nói trên, tín hiệu sẽ bị cắt hoàn toàn trên cả SCTV lẫn các nền tảng phân phối khác. Riêng về vấn đề bản quyền Ngoại hạng Anh mà người dùng đang quan tâm, đơn vị sở hữu sẽ sớm có thông báo cụ thể trong thời gian tới.

Ra mắt từ năm 2009, K+ từng tạo nên tiếng vang lớn khi mang đến khái niệm truyền hình trả tiền cao cấp kèm theo "đặc sản" là các giải đấu bóng đá hàng đầu. Tuy nhiên, vị thế của "ông lớn" này dần suy giảm do sự chậm chạp trong quá trình chuyển đổi số khi làn sóng Internet và OTT bùng nổ. Bên cạnh đó, vấn nạn xem bóng đá lậu và thói quen vi phạm bản quyền dai dẳng của một bộ phận người dùng cũng giáng những đòn mạnh vào doanh thu của đơn vị.

Dù phía K+ vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức, hàng loạt động thái "thu mình" đã diễn ra từ trước. Kể từ đầu tháng 10, nhà đài này đã dừng bán mới toàn bộ thiết bị đầu thu vệ tinh (DTH) và TV Box, chỉ còn duy trì bán dịch vụ OTT qua ứng dụng và website. Các gói cước gia hạn cũng bị thu hẹp đáng kể về thời gian. Ban đầu, khách hàng còn có thể mua các gói dài hạn 6 tháng hay 1 năm, nhưng càng gần mốc 31/12, thời hạn tối đa càng bị rút ngắn.

Từ tháng 7/2025, đã có nhiều thông tin lan truyền về việc K+ sẽ đóng cửa tại Việt Nam

Đến ngày 20/11, khi truy cập vào hệ thống gia hạn, người dùng nhận thấy nhà đài chỉ còn cung cấp hai lựa chọn: gia hạn theo tháng hoặc xem tối đa đến ngày 31/12. Như vậy, lựa chọn dài hạn nhất mà K+ cung cấp cũng chỉ gói gọn trong năm nay. Bước sang tháng 12, các đối tác lớn như FPT Play, MyTV, TV360 cũng đã đồng loạt ngừng bán mới, chỉ duy trì dịch vụ cho những khách hàng đã mua trước đó.

Thực tế, thông tin K+ sắp rút khỏi Việt Nam đã râm ran trên mạng xã hội từ tháng 7, thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Nguồn cơn bắt đầu từ việc Canal+ - cổ đông chiến lược của nhà đài - cân nhắc rời bỏ thị trường vì khoản lỗ lũy kế đã trở nên "đáng kể" và không tìm thấy giải pháp khả thi. CEO Maxime Saada của Canal+ từng thẳng thắn chia sẻ về khả năng tái cơ cấu mạnh mẽ hoặc rút lui hoàn toàn khỏi thị trường Việt Nam.

Dù sau đó phía nhà đài lên tiếng trấn an rằng hoạt động vẫn diễn ra bình thường và tiếp tục chiếu các giải đấu có bản quyền, nhưng thực tế hiện tại cho thấy các gói K+ trên nhiều ứng dụng đã dần biến mất. Điều này buộc những khán giả muốn thưởng thức Ngoại hạng Anh có bản quyền rơi vào thế khó khi không còn nhiều lựa chọn phân phối như trước.

Trước tương lai bất định của K+, cộng đồng người hâm mộ thể thao đang rất lo lắng về số phận của các trận cầu Ngoại hạng Anh. Được biết, trên giấy tờ pháp lý, giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh vẫn thuộc quyền sở hữu của VSTV đến hết mùa giải 2028, nhưng việc chuyển giao là điều khó tránh khỏi khi thương hiệu này ngừng hoạt động.