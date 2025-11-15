Đắng cấp của Messi

Sau nhiều năm gắn bó và để lại dấu ấn lịch sử tại Barcelona, Lionel Messi sắp được tôn vinh bằng một tượng đài đặt ngay bên ngoài sân vận động Camp Nou. Chủ tịch CLB, Joan Laporta, mới đây xác nhận dự án đang được thực hiện để tri ân những đóng góp vĩ đại của siêu sao người Argentina.

Messi sắp được dựng tượng ở Barcelona

Messi gia nhập Barcelona khi mới 13 tuổi và trải qua 21 năm gắn bó, ghi 672 bàn thắng sau 778 trận đấu, cùng với 35 danh hiệu lớn và 7 lần đoạt Quả Bóng Vàng. Những con số ấn tượng này đã biến anh trở thành một biểu tượng sống của đội bóng xứ Catalan.

"Chúng tôi muốn có một bức tượng Messi tại Spotify Camp Nou để mọi người hâm mộ có thể tưởng nhớ những đóng góp phi thường của anh," Laporta chia sẻ. "Dự án hiện đang trong giai đoạn thiết kế, và nếu phía gia đình Messi đồng ý, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp trước khi tiến hành".

Bên cạnh đó, khi sân Camp Nou hoàn tất nâng cấp với sức chứa khoảng 105.000 người, Barcelona dự kiến tổ chức lễ kỷ niệm đặc biệt để vinh danh Messi. Đây là cách CLB khẳng định vị thế huyền thoại của cầu thủ đồng thời lưu giữ hình ảnh anh gắn liền với lịch sử sân vận động và đội bóng.

Messi từng bày tỏ mong muốn được quay trở lại Barcelona sau khi chia tay CLB năm 2021, và dự án tượng đài là một trong những bước đi đầu tiên hiện thực hóa ước nguyện này. Tuy nhiên, thời điểm chính thức khánh thành tượng và bản thiết kế cuối cùng vẫn chưa được công bố, phụ thuộc vào tiến độ nâng cấp sân cũng như sự phối hợp với gia đình cầu thủ.