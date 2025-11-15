Khối tài sản ròng của David Beckham sau khi được phong tước Hiệp sĩ bị lu mờ bởi 1 đồng đội giàu gấp 20 lần

Dù sở hữu khối tài sản khiến ai cũng phải choáng ngợp, David Beckham - năm nay 50 tuổi - vẫn kém xa so với người đồng đội cũ Mathieu Flamini, người đã trở thành "tỷ phú thật sự" sau khi treo giày.

David Beckham đã được chính thức phong tước Hiệp sĩ vào ngày 4/11, như một sự ghi nhận cho những đóng góp to lớn của huyền thoại Manchester United và tuyển Anh trong lĩnh vực thể thao và từ thiện.

Trong thời gian thi đấu, Beckham là một trong những vận động viên có sức hút thương mại lớn nhất hành tinh. Khả năng ký kết những hợp đồng quảng cáo trị giá khổng lồ của anh thậm chí còn được xem là tiền đề cho việc Cristiano Ronaldo trở thành "tỷ phú bóng đá" ngày nay.

Suốt sự nghiệp, Beckham bỏ túi số tiền khổng lồ từ lương - đặc biệt là bản hợp đồng đình đám tại LA Galaxy. Sau giải nghệ, anh vẫn thu về hàng loạt nguồn thu từ quảng cáo và khoản cổ phần của mình trong đội bóng MLS - Inter Miami.

Khi ký hợp đồng với LA Galaxy năm 2007, Beckham được trao quyền mua một đội bóng mở rộng tại MLS. Đến năm 2020, Inter Miami chính thức gia nhập giải và nhanh chóng trở thành cái tên toàn cầu sau thương vụ chiêu mộ Lionel Messi. Giá trị CLB hiện được ước tính hơn 1 tỷ USD (khoảng 26,3 nghìn tỷ đồng).

Theo Sunday Times Rich List 2025, tổng tài sản của David Beckham và vợ - Victoria Beckham - vào khoảng 500 triệu bảng (khoảng 17,3 nghìn tỷ đồng). Tuy nhiên, con số này vẫn "khiêm tốn" khi đặt cạnh khối tài sản mà cựu tiền vệ Arsenal Mathieu Flamini gây dựng được sau khi đồng sáng lập công ty GFBiochemicals.

Flamini từng có hai giai đoạn khoác áo Arsenal với tổng cộng 246 lần ra sân. Anh cũng từng thi đấu cho Marseille, AC Milan, Crystal Palace và Getafe trước khi giải nghệ năm 2019.

Dù nhận mức lương không hề nhỏ khi còn chơi bóng, chính công ty hóa sinh học mà anh thành lập năm 2008 mới là "mỏ vàng" giúp cựu tuyển thủ Pháp đổi đời. GFBiochemicals nổi tiếng với việc sản xuất axit levulinic - một hợp chất được Daily Mail mô tả là có khả năng giảm tới 80% lượng CO₂ phát thải khi sản xuất các sản phẩm như chất tẩy rửa. Công ty cung cấp các vật liệu thay thế cho nguyên liệu hóa thạch và nhanh chóng trở thành đơn vị tiên phong trong lĩnh vực bền vững môi trường. Theo The Sun, thành công của GFBiochemicals đã mang lại cho Flamini khối tài sản ước tính khoảng 10 tỷ bảng - gấp 20 lần gia đình Beckham.

David Beckham và Mathieu Flamini đã nhiều lần chạm trán nhau trong suốt sự nghiệp bóng đá của mình

Hướng đi mới này đã đưa Flamini tới nhiều sân khấu lớn, từ buổi nói chuyện tại Harvard Business School đến cơ hội gặp mặt Vua Charles III sau khi tham gia Liên minh Kinh tế Sinh học Tuần hoàn (Circular Bioeconomy Alliance).

Đây là hành trình hoàn toàn trái ngược với thời khoác áo Arsenal, nơi anh giành 3 FA Cup và góp mặt trong trận chung kết Champions League 2006. Dù vậy, Flamini vẫn giữ mối liên kết với bóng đá khi hợp tác với Mesut Ozil để ra mắt thương hiệu thực phẩm bổ sung dành cho vận động viên.