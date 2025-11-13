Trớ trêu: Vợ chồng David Beckham dự lễ cưới huyền thoại bơi lội - người cấm mẹ đẻ xuất hiện tại lễ đường

Drama gia đình của Adam Peaty - vận động viên bơi lội huyền thoại của đội tuyển Anh - đang khiến công chúng xôn xao. Theo tiết lộ từ truyền thông Anh, nam VĐV từng giành 3 HCV Olympic - đã thẳng tay cấm mẹ ruột đến dự đám cưới với bạn gái Holly Ramsay - con gái của siêu đầu bếp Gordon Ramsay - giữa lúc căng thẳng trong gia đình ngày càng leo thang.

Một nguồn tin thân cận cho biết, mối quan hệ giữa Adam và bố mẹ - bà Caroline cùng ông Mark - đang ở mức "chạm đáy", khiến bà Caroline bị yêu cầu không được xuất hiện tại lễ cưới con trai diễn ra vào tháng tới ở Bath (Anh).

Adam Peaty cùng mẹ Caroline - người được cho là bị cấm tham dự đám cưới của con trai sắp tới

Một người bạn của gia đình tiết lộ: "Mối quan hệ giữa Adam với mẹ Caroline và bố Mark hiện chạm đáy - thật sự đau lòng. Đến mức Caroline đã được nói thẳng rằng bà không nên đến dự đám cưới. Mâu thuẫn vẫn đang âm ỉ và điều đó thực sự tàn phá tinh thần của tất cả mọi người".

Được biết, Bethany - chị gái của Adam - là thành viên duy nhất trong gia đình Peaty được mời tham dự lễ cưới, bên cạnh dàn khách mời siêu sao như Gordon Ramsay (cha cô dâu) và vợ chồng David - Victoria Beckham. Điều này càng gây chú ý bởi vợ chồng David và Victoria Beckham cũng đang bị con trai cả Brooklyn xa lánh, hơn 1 năm rồi vẫn chưa thể hàn gắn rạn nứt gia đình.

Vợ chồng Victoria Beckham - David Beckham sẽ dự lễ cưới của VĐV bơi lội Adam Peaty và Holly Ramsay

Holly Ramsay đã tổ chức tiệc độc thân tại Oxfordshire vào cuối tuần, với sự tham dự của mẹ Tana và Victoria

Cuối tuần qua, Holly Ramsay tổ chức tiệc chia tay độc thân ở Oxfordshire, có mẹ Tana Ramsay và Victoria Beckham tham dự. Niềm vui ngày cưới của Holly Ramsay và Adam Peaty nhanh chóng bị lu mờ bởi loạt tin đồn về "drama" của gia đình chú rể.

Trong khi đó, mẹ Adam - bà Caroline (59 tuổi) bất ngờ đăng một dòng trạng thái đầy ẩn ý trên Instagram hôm 9/11: "Khóc là cách đôi mắt nói thay khi miệng không thể diễn tả trái tim đang tan vỡ như thế nào".

Giữa lúc mạng xã hội bàn tán dữ dội, một nguồn tin thân cận với cặp đôi Adam và Holly lại hé lộ góc khuất khác: "Có những kẻ ghen ghét đang cố phá hoại ngày vui của họ. Gia đình Peaty đang đối mặt với nhiều vấn đề sâu xa hơn, bao gồm những lời đe doạ bạo lực nghiêm trọng nhắm vào cả Adam và Holly từ một cá nhân. Sự việc đã đi quá xa, và vì lo ngại cho sự an toàn của cặp đôi, cảnh sát hiện đã phải vào cuộc".

Mối quan hệ của Adam Peaty với bố mẹ đẻ đang cực kì căng thẳng, đến nỗi huyền thoại bơi lội cấm mẹ đẻ tham dự lễ cưới của mình và con gái thứ hai của đầu bếp nổi tiếng Gordon Ramsay

Hiện phía Adam Peaty và gia đình Ramsay vẫn giữ im lặng trước các tin đồn. Tuy nhiên, cư dân mạng cho rằng "sóng gió" này có thể khiến đám cưới của cặp đôi đình đám trở thành tâm điểm chú ý nhất làng thể thao - showbiz Anh trong thời gian tới.