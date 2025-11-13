Ronaldo có đá World Cup nữa không?

Siêu sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo vừa xác nhận rằng World Cup 2026 sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu quốc tế lừng lẫy của anh. Ở thời điểm đó, Ronaldo sẽ 41 tuổi – một cột mốc khiến chính anh cũng phải thừa nhận rằng đã đến lúc khép lại hành trình vĩ đại kéo dài hơn hai thập kỷ.

Trong buổi phỏng vấn với CNN, khi được hỏi rằng World Cup 2026 có phải giải vô địch thế giới cuối cùng trong sự nghiệp hay không, Ronaldo trả lời: "Chắc chắn rồi, vì khi đó tôi sẽ 41 tuổi".

Ronaldo vừa xác nhận rằng tham dự World Cup 2026

Với phát biểu này, CR7 gần như chính thức đặt dấu chấm hết cho giấc mơ chinh phục cúp vàng thế giới, danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của anh.

Nếu góp mặt tại World Cup 2026, đây sẽ là lần thứ sáu Ronaldo tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, sau các kỳ 2006, 2010, 2014, 2018 và 2022. Anh sẽ trở thành một trong những cầu thủ hiếm hoi trong lịch sử thi đấu ở sáu kỳ World Cup, sánh ngang với những tượng đài như Lothar Matthäus hay Lionel Messi về số lần góp mặt.

Kể từ khi ra mắt đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha vào năm 2003, Ronaldo đã thi đấu hơn 200 trận và ghi hơn 130 bàn thắng, giữ kỷ lục là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử cấp đội tuyển. Dưới màu áo Bồ Đào Nha, anh cùng đội tuyển vô địch Euro 2016 và UEFA Nations League 2019.

Dù chưa từng nâng cao cúp vàng World Cup, Ronaldo vẫn luôn là biểu tượng của khát vọng, sự bền bỉ và tinh thần không khuất phục. Ở tuổi 40, CR7vẫn duy trì phong độ ấn tượng trong màu áo Al Nassr tại Saudi Arabia, liên tục ghi bàn và giữ vị trí chủ lực trong đội hình. Chính điều này khiến người hâm mộ tin rằng anh hoàn toàn có thể thi đấu thêm một kỳ World Cup nữa, dù đó sẽ là lời chia tay cuối cùng.