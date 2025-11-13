Giới trẻ toàn quốc đã sẵn sàng cho ngày hội lớn nhất thế giới của cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến

Chỉ còn chưa đầy 24 giờ nữa, sự kiện cộng đồng toàn cầu lớn nhất trong năm của Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến - Wild Rounds: SMASH 2025 - sẽ chính thức khai mạc (từ 14.11 đến 16.11). Lần đầu tiên Việt Nam được chọn làm địa điểm đăng cai đã tạo nên một làn sóng phấn khích cực độ trong cộng đồng game thủ.

Tính đến hiện tại, hơn 6.000 vé mời trực tuyến đã được phát ra, cho thấy sự mong chờ từ người hâm mộ và sức nóng của sự kiện.

TP.HCM trở thành địa điểm đăng cai sự kiện cộng đồng toàn cầu lớn nhất trong năm của tựa game Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến - Wild Rounds: SMASH 2025.

Các chuyến xe buýt Wild Bus mang tính biểu tượng đã lăn bánh khắp các con đường tại TP.HCM từ ngày 11 - 13/11

Không khí lễ hội đang được "hâm nóng" trên mọi mặt trận offline. Chiếc xe buýt Wild Bus mang tính biểu tượng đã lăn bánh khắp các con đường tại TP.HCM, trong khi hình ảnh quảng bá (OOH) của sự kiện xuất hiện tại nhiều địa điểm công cộng, phủ sóng hình ảnh ngày hội đến mọi nơi. Giới trẻ toàn quốc, đặc biệt là tại TP.HCM, đang đếm ngược từng ngày để được "quẩy" hết mình.

Wild Rounds: SMASH 2025 hứa hẹn là một ngày hội thực thụ, nơi người hâm mộ không chỉ đến xem thi đấu mà còn để giao lưu và trải nghiệm. Đây là cơ hội hiếm có để gặp gỡ và "cháy" cùng dàn KOLs, streamer đình đám nhất cộng đồng Tốc Chiến. Những cái tên được mong chờ nhất như Minh Nghi, Hoàng Luân, SofM... dự kiến sẽ khuấy đảo bầu không khí tại Công viên Bờ sông Sài Gòn.

MC Minh Nghi, BLV Hoàng Luân và SofM đã gửi rất nhiều vé GA cho game thủ tham gia Wild Rounds: SMASH 2025

Bên cạnh đó, người hâm mộ sẽ được cổ vũ cho đội hình Nhà Sáng Tạo Nội Dung Việt Nam, bao gồm: TG Scor, Xuân Vũ, Koozy, Hoafininh, D2C và Zimi.

Sự kiện lần này tập trung mạnh vào trải nghiệm của người tham dự với hàng loạt hoạt động đặc sắc:

Sự kiện lần này tập trung mạnh vào trải nghiệm của người tham dự với hàng loạt hoạt động đặc sắc: Người hâm mộ sẽ có cơ hội gặp gỡ, chụp ảnh và giao lưu trực tiếp với các KOLs, streamer; tham gia vô số minigame, thử thách với hàng ngàn phần quà độc quyền đang chờ đón. Một điểm nhấn đặc biệt là buổi Hỏi - Đáp (Q&A) trực tiếp với đội ngũ Riot Games, nơi người chơi có thể đặt câu hỏi về các bản cập nhật của Tốc Chiến. Bên cạnh đó, sự kiện còn mang đến trải nghiệm đa giác quan phong phú với các khu ẩm thực theo chủ đề, hoạt động giao lưu cosplay và hòa mình vào nhiều hoạt động thú vị khác.

Wild Rounds: SMASH 2025 sẽ được mở cửa tự do và hứa hẹn sẽ là một sự kiện bùng nổ dành cho cộng đồng game thủ Việt

Việc tổ chức Wild Rounds: SMASH 2025 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (TP. Thủ Đức, TP.HCM) là một cột mốc quan trọng. Đây là lần đầu tiên một tựa game tổ chức sự kiện quy mô lớn tại địa điểm văn hóa - giải trí mới và quan trọng bậc nhất của thành phố.

Sự kiện quy tụ các nhà sáng tạo nội dung nổi bật đến từ khắp nơi trên thế giới như Brazil, Trung Quốc, Hàn Quốc, Philippines, Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam và hai đội tuyển chuyên nghiệp của Trung Quốc.

Người xem sẽ được thưởng thức các trận đấu Showmatch đỉnh cao ở hai thể thức: 5v5 truyền thống (giữa các tuyển thủ chuyên nghiệp và các nhà sáng tạo nội dung) và thể thức 1v1/AAA ARAM đầy sôi động.

Với thông điệp chủ đề “Still Wild on the Rift”, Wild Rounds: SMASH 2025 không chỉ là một ngày hội mà còn đánh dấu cột mốc 5 năm phát triển bền vững của Tốc Chiến, khẳng định cộng đồng người chơi vẫn đang không ngừng lớn mạnh và gắn kết.