Không phải ai khác mà một thành tích của Faker có thể bị Keria "soán ngôi"

Keria áp sát một kỷ lục của Faker

Trong lịch sử LMHT cho đến hiện tại, người sở hữu nhiều kỷ lục nhất tại các giải đấu mà bản thân tham dự, chắc chắn phải là Faker. Anh cũng là tuyển thủ tham dự nhiều giải đấu LMHT chuyên nghiệp nhất, kể từ khi debut vào năm 2013. Có những kỷ lục của Faker sẽ không thể bị phá vỡ, ví dụ như người giành được nhiều chức vô địch CKTG nhất hay người bảo vệ được danh hiệu này nhiều lần nhất. Tuy nhiên, về một thông số khác, cụ thể là số hỗ trợ hạ gục, Faker đang bị Keria áp sát.

Faker sở hữu một kỷ lục "khủng" tính riêng tại CKTG.

Theo thống kê của giới chuyên môn, tính đến trước trận đấu T1 - KT, Faker đã có cho mình tổng cộng 955 hỗ trợ hạ gục trong suốt tất cả các kỳ CKTG từ trước đến nay. Và bám sát ngay sau anh chính là Keria, với 928 điểm hỗ trợ hạ gục. Như vậy, con số mà Keria cần để vươn đến bằng thành tích hiện tại của Faker là 27. Đồng nghĩa với việc, nếu trận chung kết CKTG chỉ kéo dài 3 - 4 ván thì Keria cần trung bình 12 - 15 hỗ trợ mỗi ván để vươn lên và vượt qua con số của người đội trưởng.

Keria đang bám sát thành tích của Faker - Ảnh: Monsieur Yordle.

Nhưng Faker cũng không dễ để Keria vượt qua

Ở thời điểm hiện tại, Faker hiếm khi đóng vai trò sát thương chủ lực mà sẽ thiên về vị trí make play nhiều hơn. Do đó, số mạng hạ gục của anh có thể chững lại hoặc chỉ tăng nhẹ, nhưng số hỗ trợ thì tăng lên rất nhanh chóng qua từng ván đấu. Đây sẽ là thử thách không nhỏ cho Keria nếu muốn vươn đến kỷ lục của Faker, chưa nói đến chuyện vượt qua người đàn anh.

Chiến thắng của T1 tại trận chung kết sắp tới là điều quan trọng nhất.

Hơn nữa, trong một trận đấu, chiến thắng là quan trọng nhất và hơn cả các kỷ lục cá nhân. Chính vì vậy, có lẽ mục tiêu hàng đầu tiên quyết của cả Keria lẫn Faker là giúp T1 giải quyết trận chung kết phía trước, sau đó mới bắt đầu nghĩ đến những thành tích có thể đạt được từ chiến thắng đó.