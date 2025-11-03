T1 lập kỷ lục "khủng", Doran có phát biểu về sự nghiệp

T1 lập kỷ lục, Doran có phát biểu đáng chú ý

Mới đây, T1 đã có chiến thắng áp đảo 3-0 trước đối thủ Top Esports đến từ LPL cho trận Bán kết thứ hai của CKTG 2025. Chiến thắng cho T1 có thể dự đoán từ trước nhưng diễn biến cả 3 trận đấu hoàn toàn một chiều khiến nhiều khán giả cũng bất ngờ. Không hề có chút phản kháng nào đến từ TES và T1 kết thúc chóng vánh trận đấu của mình. Thậm chí, nếu không có "tech pause", có lẽ trận Bán kết sẽ còn ngắn ngủi hơn.

T1 đã có lần thứ 4 liên tiếp bước vào chung kết của 1 kỳ CKTG.

Đặc biệt, trong phần phỏng vấn sau trận, Doran đã thừa nhận: "Trước đây, tôi thường bị căng thẳng bởi kết quả của từng trận đấu. Tôi không thể tập trung vào những gì sắp tới. Nhưng sau khi gia nhập T1, tôi thấy các đồng đội của mình tâm lý cứng và mạnh mẽ đến mức nào. Tôi đã học được rất nhiều từ họ. Nhờ đó, tôi đã có thể lọt vào chung kết CKTG".

Với chiến thắng trước TES, Doran cũng có lần đầu tiên trong sự nghiệp tham dự trận chung kết của một kỳ CKTG. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên anh dự CKTG trong màu áo một đội tuyển mà khi đến với giải đấu, đội tuyển đó không được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch, kể từ khi gia nhập Gen.G. Ở các lần trước, trong màu áo Gen.G hay HLE đều là những năm mà các đội này thống trị LCK và được kỳ vọng sẽ hủy diệt CKTG.

Doran thừa nhận gia nhập T1 giúp tâm lý anh cứng cáp hơn.

T1 vào được chung kết nhưng chắc chắn không thể chủ quan

Dù CKTG có thể xem là "sân nhà" của T1, nhưng với những gì KT đã thể hiện, T1 chắc chắn không thể xem thường. Bản thân KT đã từng đánh bại T1 ở Rounds 3-5 LCK 2025 và đây cũng là đối thủ đã hiểu quá rõ T1 khi đã đối đầu nhau nhiều lần trong nhiều năm qua.

Faker chỉ còn cách lịch sử vĩ đại nhất LMHT 1 trận BO5 nữa thôi.

Vinh quang đã ở trước mặt, tinh thần đã được tôi luyện, và T1 chỉ còn cách thành tích vĩ đại nhất lịch sử LMHT 1 trận BO5 nữa mà thôi.