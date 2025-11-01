Độ Mixi, Cris Phan, Thầy Giáo Ba,... sẽ thi đấu cùng Kaká & Figo trong trận giao hữu do FC Online tổ chức

Như đã công bố trước đó, FC Online chính thức mời 2 huyền thoại bóng đá thế giới Luis Figo và Ricardo Kaká đến Việt Nam tham gia trận cầu giao hữu - Legends Match. Trận đấu sẽ được diễn ra vào ngày 08.11.2025 tới đây tại Trung tâm triển lãm và hội chợ SECC - Khu vực ngoài trời với quy mô giới hạn 2000 khách tham dự.

Vừa qua, đội hình thi đấu chính thức đã được công bố với sự góp mặt của 16 cái tên đình đám chia thành 2 đội dưới sự dẫn dắt của 2 đội trưởng Figo và Kaká sẽ đối đầu với nhau:

Team Kaká gồm các danh thủ như: Lê Công Vinh, Phạm Như Thuần, Đặng Phương Nam, Lê Tấn Tài cùng các streamer, creator: Độ Mixi, Thầy Giáo Ba, Nick Q. Trần, Thy Freestyle.

Team Figo quy tụ những cái tên không kém cạnh: danh thủ Nguyễn Hồng Sơn, Văn Quyến, Vũ Như Thành, Phan Văn Tài Em, Thế Anh, cùng các gương mặt quen thuộc trong làng game Cris Phan, Rambo, Phát Freestyle.

Đội hình ra sân cực khủng với sự dẫn dắt của 2 đội trưởng Figo và Kaka

Với đội hình này, trận cầu lịch sử hứa hẹn sẽ mang đến những pha xử lý mãn nhãn cùng những những khoảnh khắc giải trí từ các huyền thoại, cựu danh thủ và các nhà sáng tạo nội dung.

Được biết, Legends Match là hoạt động nằm trong khuôn khổ sự kiện bóng đá kết hợp esports lớn nhất năm của 2 tựa game FC Online và FC Mobile Việt Nam thuộc nhà phát hành Garena. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức giải đấu FC Pro Festival.

Ngoài ra sự kiện cũng sẽ được phát sóng đồng thời trên các kênh chính thức của FC Online (https://www.facebook.com/EASportsFCOnlineVN) và FC Mobile Việt Nam (https://www.facebook.com/EASFCMOBILEVN).

Thông tin về trận Legends Match sẽ được cập nhật liên tục tại: FCPRO.FCONLINE.GARENA.VN.

Nhiều thế hệ khác nhau với niềm đam mê bóng đá sẽ tụ hội nơi sân cỏ, hãy đón chờ màn đối đầu siêu kinh điển này vào ngày 8.11 tới đây nhé!