T1 cũng đang chưa "cứu" được Riot tại CKTG 2025

T1 cũng chưa "cứu" được Riot

Như mọi năm, khi T1 tham dự bất kỳ giải đấu nào, họ cũng sẽ luôn là đội tuyển được xem là đỉnh lưu của giải đấu đó và CKTG 2025 cũng không ngoại lệ. Theo thống kê của Esports Charts, 5 trận đấu có lượt view cao nhất CKTG 2025 tính đến thời điểm hiện tại, T1 chiếm hết 4 vị trí. Chỉ có trận đấu BO5 kéo dài 4 ván giữa HLE và Gen.G mới đây là lọt được vào top 5. Trước đó, vị trí hạng 4 cũng thuộc về 1 trận đấu của T1 với CFO. Thế nhưng, tin không vui lại đang đến với Riot.

T1 vẫn chiếm lượt view rất cao tại CKTG 2025.

Cụ thể, chính từ thống kê của Esports Charts, lượng người xem tại CKTG năm nay đã tụt giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Những thống kê này đến sau khi vòng Swiss kết thúc và T1 đã đánh đủ tất cả các trận vì họ rơi vào nhóm 3-2. Có thể nói, trong khi T1 vẫn là cái tên "lưu lượng", thì CKTG 2025 lại mất dần sức hút. Nhưng theo nhiều đánh giá, nguyên nhân đến từ chính... Riot.

Những trận BO1 mang đến kết quả bất ngờ nhưng lượng view thực tế không quá cao.

Chính T1 cũng bị Riot "làm khó"

Thực tế, các trận BO1 có thể mang đến nhiều "địa chấn" nhưng đây không phải một thể thức mà khán giả quá hoan nghênh. Bởi lẽ, sẽ có không ít cặp đấu vốn sẽ có thể có rất nhiều view, nhưng vì lý do kết quả mà không thể đối đầu nhau. Chưa kể, việc chỉ đấu 1 trận BO1 khiến các trận đấu chưa kịp đạt peak view đã sớm kết thúc. Đồng thời, một số đội như IG (sớm bị loại) hay BLG (thi đấu không tốt), cũng ảnh hưởng đến lượt xem CKTG 2025.

Các trận BO5 sẽ có thể "cứu" Riot.

Tuy nhiên, với việc T1 sẽ tiếp tục đối đầu một đội LPL được dự đoán là rất khó khăn sắp tới, nhiều khả năng trận đấu này vẫn sẽ chiếm lượt view cao bậc nhất. Hơn nữa, từ giai đoạn Tứ kết, các trận đấu đều sẽ diễn ra với thể thức BO5. Với những loạt trận dài hơi và các đội phải bung hết sức, lượt view của CKTG 2025 hoàn toàn có thể được cải thiện.