Top 1 Thách Đấu Liên Quân Mobile là "buff bẩn"

Sự việc gian lận trong xếp hạng (thường được gọi là "buff bẩn") luôn là một vấn đề nhức nhối trong cộng đồng Liên Quân Mobile. Mới đây, tâm điểm của sự chú ý đã đổ dồn vào người chơi có tên ingame là "Ntann." một tài khoản đã leo lên vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng Thách Đấu với số sao không tưởng - 1000 sao.

Tài khoản từng giữ vị trí top 1 Thách Đấu của Liên Quân Mobile đã có hành vi dàn xếp đấu hạng

Theo thông tin được cộng đồng cập nhật, trong những ngày gần đây, hệ thống của Liên Quân Mobile đã tiến hành một đợt rà soát diện rộng. Kết quả cho thấy tài khoản nói trên đã lặp lại hành vi gian lận, tương tự như vi phạm đã khiến tài khoản này bị khóa 3 ngày trước đó.

Nếu như lần xử phạt trước là "ban tay" (xử phạt thủ công dựa trên bằng chứng), thì lần này, sự kết hợp giữa bằng chứng cộng đồng, quyết định xử phạt thủ công và kết quả từ hệ thống quét tự động đã trở thành bằng chứng không thể chối cãi, chính thức "kết án" hành vi buff bẩn của người chơi này.

Hình phạt thích đáng đã được đưa ra, tài khoản trên sẽ bị khóa 3 năm đến tháng 10/2028 mới có thể được mở khóa. Điều này cũng đồng nghĩa tài khoản này gần như không còn giá trị - một hình thức xử phạt nặng tay từ Garena.

Người chơi này đã bị khóa tài khoản do dàn xếp đấu hạng, hình phạt đến năm 2028

Vụ việc này đã chấm dứt những cuộc tranh cãi kéo dài trong cộng đồng đối với game thủ này.

Chưa dừng lại ở đó, làn sóng thanh trừng gian lận dường như đang tiếp tục. Nhiều người nghi ngờ tài khoản đang giữ Top 1 Thách Đấu hiện tại cũng đang nằm trong diện nghi vấn và đang trong quá trình chờ đội ngũ vận hành game kiểm tra, xử lý.

Hành động quyết liệt này cho thấy nhà phát hành đang mạnh tay hơn trong việc làm trong sạch môi trường xếp hạng. Cộng đồng game thủ chân chính đang hy vọng rằng đây sẽ là bước khởi đầu cho một bảng xếp hạng công bằng và có tính cạnh tranh thực sự, nơi kỹ năng và nỗ lực được tôn vinh xứng đáng.