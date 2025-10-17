Cực hot: Lần đầu tiên Garena tặng miễn phí thẻ +10 cho toàn server

Sự kiện diễn ra từ 16.10 đến 09.11.2025

Cách tham gia sự kiện

Anh em chỉ cần đăng nhập FC Online, sau đó chọn: SHOP → Sự kiện → Vòng Quay Săn Vàng để tham gia.

Cách nhận lượt chơi

Trong sự kiện lần này, anh em có thể dễ dàng nhận vé quay miễn phí mỗi ngày bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ đơn giản trong game.

Cách nhận vé quay miễn phí mỗi ngày:

Để nhận vé quay miễn phí, anh em chỉ cần hoàn thành một trận đấu bất kỳ trong các chế độ sau:

- Xếp hạng (XH) 1v1 & 2v2

- Giả lập xếp hạng(GLXH)

- Volta Live 4v4

- Arena

- Giao hữu

Phần thưởng: Nhận ngay 1 vé quay miễn phí sau khi hoàn thành trận đấu.

Lưu ý: Mỗi ngày chỉ được nhận tối đa 1 vé quay miễn phí.

Nhận thêm vé quay tại SHOP ingame:

Ngoài lượt quay miễn phí hằng ngày, HLV có thể mua thêm tối đa 5 vé quay tại SHOP ingame bằng BP.

Thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1: Truy cập SHOP ingame

- Bước 2: Chọn mục GÓI

- Bước 3: Mua 5 vé quay bằng BP

Lưu ý: Mỗi tài khoản chỉ được mua tối đa 5 vé quay tại SHOP ingame.

Cách nhận thẻ +10 cực hot

Với tổng số lượt quay, anh em sẽ được nhận thêm những phần quà tương ứng tại mốc tích lũy. Đặc biệt, anh em sẽ được nhận "Thẻ quy đổi quà Vòng quay săn vàng" cực chất lượng khi đạt đủ 26 lượt quay

Với tấm thẻ đặc biệt này, anh em hãy sử dụng để quy đổi gói +10 hoàn toàn miễn phí tại SHOP ingame theo các bước sau:

- Bước 1: Vào SHOP ingame

- Bước 2: Chọn mục Gói của Shop

- Bước 3: Chọn Hộp Quà Vòng Quay Săn Vàng

- Bước 4: Sử dụng "Thẻ quay đổi quà Vòng quay săn vàng" để mở hộp quà và nhận Gói COC, OTW, BOE, VTR, MOG All (+10)

Lưu ý: Hộp Quà Vòng Quay Săn Vàng sẽ được xuất hiện trong SHOP vào ngày 04.11.2025

Đây là cơ hội có một không hai, anh em đừng bỏ lỡ cơ hội nhận thẻ +10 cực hấp dẫn. Và đừng quên theo dõi Fanpage EA Sports FC Online Vietnam để cập nhật những tin tức nóng hỏi về sự kiện "Vòng quay săn vàng - Nhận thẻ +10 miễn phí" này nhé!

- Diễn ra từ: 16.10 đến 09.11.2025

- Chơi tại: Mục SHOP ingame -> Sự kiện -> Vòng quay