Trúng số 35 tỷ, chồng lén lút "donate" 4,4 tỷ cho streamer rồi vi vu du lịch rồi bị vợ bắt tại trận

Theo truyền thông địa phương, một người đàn ông ở Đức Châu (Sơn Đông, Trung Quốc) sau 20 năm miệt mài mua vé số cuối cùng cũng được thần may mắn gõ cửa. Vào ngày 17/12/2024, ông trúng giải độc đắc trị giá hơn 10 triệu nhân dân tệ (khoảng 35 tỷ đồng).

Thế nhưng, thay vì báo tin vui cho người vợ "đầu ấp tay gối", ông chồng này lại âm thầm lên kế hoạch hưởng thụ một mình. Chỉ 3 ngày sau khi lĩnh thưởng, ông lập tức rút 7,1 triệu NDT tiền mặt và lén lút chuyển phần còn lại vào một tài khoản riêng. Để che mắt vợ, ông đưa cho bà Nguyên một chiếc thẻ ngân hàng rỗng và nói dối rằng đó là 3 triệu NDT "tiền dưỡng già", một màn kịch không thể bội bạc hơn.

Ảnh minh họa

Có tiền trong tay, người chồng bắt đầu sa vào những thú vui mới. Ông thức trắng đêm xem livestream game và nhanh chóng "say nắng" một nữ streamer xinh đẹp. Không ngần ngại, ông vung tay "donate" hơn 1,2 triệu nhân dân tệ (tương đương 4,4 tỷ đồng) để lấy lòng người đẹp.

Mối quan hệ của cả hai nhanh chóng tiến triển. Người chồng nói dối vợ là đi công tác để có thể cùng nữ streamer tận hưởng chuyến du lịch sang chảnh kéo dài 4 ngày 3 đêm.

Nghi ngờ có điều khuất tất, bà Nguyên đã quyết định bám theo và rồi chết lặng khi chứng kiến cảnh chồng mình đang tay trong tay tình tứ với cô nhân tình trẻ ở ga tàu.

Khi bị dư luận chỉ trích, nữ streamer vội vàng lên tiếng phân bua, thừa nhận có nhận tiền nhưng phủ nhận chuyện yêu đương: "Tôi đã ly hôn và hiện độc thân, nhưng sẽ không hẹn hò với một người đàn ông lớn tuổi như vậy. Anh ấy có thể là chú của tôi". Cô này khẳng định số tiền nhận được chỉ là "thu nhập công việc" và sẵn sàng hoàn trả nếu cần.

Thế nhưng, thái độ của người chồng mới thực sự khiến tất cả "sôi máu". Khi bị vợ chất vấn, ông ta chỉ lạnh lùng buông một câu thách thức: "Tiền tiêu hết rồi. Gặp nhau ở tòa đi".

Ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện đã thổi bùng lên một làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội. Đa số đều chỉ trích thậm tệ hành vi vô trách nhiệm, bội bạc của người chồng và bày tỏ sự thương cảm cho người vợ.

Được biết, bà Nguyên đã đệ đơn ly hôn và yêu cầu tòa án phong tỏa tài sản của chồng. Theo luật sư, tiền trúng số trong thời kỳ hôn nhân được coi là tài sản chung. Hành vi cố tình tẩu tán, phung phí của người chồng có thể sẽ phải đối mặt với những hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

Hiện vụ việc vẫn đang được tòa án địa phương thụ lý, tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.