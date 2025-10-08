Văn Toàn đối đầu Văn Hậu trong trận cầu đặc biệt của FC Mobile Việt Nam, game thủ Việt đón tin vui lớn

Trong buổi họp báo hoành tráng tối 8/10, Garena và EA SPORTS đã chính thức ấn định ngày phát hành của EA SPORTS FC Mobile Việt Nam là 16/10/2025. Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển sản phẩm dành riêng cho thị trường Việt.

FC Mobile đã chính thức công bố thời gian phát hành tại Việt Nam

Điều khiến fan bóng đá Việt Nam "đứng ngồi không yên" chính là việc 5 ngôi sao của đội tuyển quốc gia – Xuân Son, Công Phượng, Hoàng Đức, Văn Hậu, Văn Toàn – sẽ có mặt trong game. Giấc mơ đưa các tuyển thủ Việt đối đầu với những huyền thoại thế giới sắp thành hiện thực!

Văn Toàn và Văn Hậu tại sự kiện ra mắt của FC Online tại Việt Nam

Đặc biệt nhất là trận showmatch trực tiếp trên sân khấu giữa Văn Toàn và Văn Hậu. Hai cầu thủ chuyên nghiệp đã đối đầu đầy gay cấn trên sân cỏ ảo của EA SPORTS FC Mobile Việt Nam, với phần bình luận sôi động từ hai bình luận viên gạo cội Tạ Biên Cương và Khắc Cường. Trận đấu kịch tính này đã khiến cả khán phòng reo hò cuồng nhiệt như đang hòa mình vào không khí của một sân vận động thực thụ.

Kế thừa quy mô khổng lồ với bản quyền hơn 19.000 cầu thủ và 35+ giải đấu, nhưng được Garena tối ưu hóa riêng cho game thủ Việt. Với sự đầu tư bài bản và thấu hiểu game thủ Việt, EA SPORTS FC Mobile hứa hẹn sẽ là sân chơi bóng đá "must-try" trong thời gian tới. Anh em chuẩn bị sẵn sàng "Đá mọi nơi, chơi mọi lúc".