Garena chính thức mở trải nghiệm sớm EA Sports FC Mobile tại Việt Nam

Cộng đồng game thủ và người hâm mộ bóng đá Việt Nam hôm nay chính thức đón nhận tin vui khi tựa game bóng đá di động đình đám EA Sports FC Mobile khởi động giai đoạn Trải nghiệm sớm (Closed Beta Test - CBT).

Sự kiện này sẽ diễn ra từ ngày 18/09 đến hết ngày 01/10, đánh dấu sự trở lại đầy mong đợi của một trong những thương hiệu game thể thao hàng đầu thế giới. Đồng hành cùng sự trở lại này, Garena cũng đã xác nhận sẽ là đơn vị phát hành chính thức của tựa game tại thị trường Việt Nam.

Trên thị trường quốc tế, EA Sports FC Mobile đã khẳng định vị thế vững chắc với hơn 500 triệu lượt tải xuống, trở thành một trong những tựa game bóng đá di động được yêu thích nhất toàn cầu. Sức hút của trò chơi đến từ trải nghiệm chân thực, hệ thống nội dung bản quyền đồ sộ với hơn 19.000 cầu thủ từ hơn 690 câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, cùng 35 giải đấu hàng đầu thế giới.

Với bề dày kinh nghiệm phát hành và vận hành các tựa game bom tấn, việc Garena trở thành nhà phát hành được kỳ vọng sẽ là sự bảo chứng cho chất lượng và sự đồng hành lâu dài cùng cộng đồng FC Mobile tại Việt Nam.

Trong giai đoạn Closed Beta Test lần này, người chơi sẽ được tiếp cận sớm với một phiên bản gần như hoàn chỉnh, trực tiếp trải nghiệm gameplay mượt mà đã được tối ưu cho thiết bị di động. Game gây ấn tượng mạnh với nền đồ họa chân thực, mô phỏng sống động từ sân cỏ, khán đài cho đến từng chuyển động của cầu thủ. Bên cạnh đó, EA Sports FC Mobile còn cung cấp một hệ thống chế độ thi đấu đa dạng, từ những trận đối đầu 1vs1 kịch tính trong Head to Head, các cuộc so tài tốc độ cao của VS Attack, cho đến chế độ Quản lý (Manager Mode) đòi hỏi tư duy chiến thuật sâu sắc.

Điểm nhấn đặc biệt và cũng là đặc quyền lớn nhất dành riêng cho thị trường Việt Nam chính là phần bình luận bằng tiếng Việt, do hai bình luận viên nổi tiếng Tạ Biên Cương và Nguyễn Khắc Cường đảm nhiệm. Tính năng được mong chờ này sẽ có mặt ngay từ giai đoạn CBT, giúp từng trận đấu trở nên gần gũi và giàu cảm xúc hơn. Đây không chỉ là một bản thử nghiệm kỹ thuật đơn thuần, mà còn là lời chào chính thức và lời khẳng định về một sân chơi bóng đá toàn cầu được "may đo" riêng cho người Việt. Garena cũng cho biết nhiều tính năng độc quyền khác sẽ lần lượt được công bố trong thời gian tới.

Nhằm khuyến khích cộng đồng cùng nhau tham gia trải nghiệm, một sự kiện chào mừng đặc biệt đã được tổ chức. Cơ chế của sự kiện vô cùng đơn giản: số lượng người chơi tham gia CBT càng đông, phần quà mà tất cả người chơi nhận được trong phiên bản chính thức (Open Beta Test - OBT) sẽ càng lớn.

Cụ thể, phần thưởng sẽ được mở khóa theo các mốc cộng đồng, bắt đầu từ 1.000 Đá quý khi có 100.000 người tham gia, và tăng dần qua các mốc 200.000, 300.000, 400.000 người, cho đến phần thưởng cao nhất là 3.000 Đá quý khi đạt 500.000 người tham gia. Như vậy, mỗi game thủ có cơ hội nhận tổng cộng lên tới 10.000 Đá quý. Đây là một cơ hội không thể bỏ lỡ để vừa trải nghiệm sớm siêu phẩm, vừa nhận về những phần quà giá trị.