Tiên Tiên, Ánh Sáng Aza, Wxrdie cùng “bữa tiệc giải trí” NSOC Unitour tại trường Đại học Xây Dựng Hà Nội

Thứ 7 vừa qua (04/10), trường Đại học Xây Dựng Hà Nội đã thực sự “bùng nổ” khi gần 8000 sinh viên hòa mình vào ngày hội NSOC Unitour 2025. Chương trình nằm trong khuôn khổ Giải đấu Thể thao điện tử sinh viên toàn quốc (NSOC) do Ocean Entertainment Group (OEG) tổ chức.

Đại tiệc eSports kết hợp cosplay, âm nhạc và trải nghiệm sinh viên

Khác với một sự kiện eSports thông thường, NSOC Unitour được thiết kế như một ngày hội đa sắc màu. Sinh viên không chỉ tham gia thi đấu trực tiếp các trận vòng loại tựa game Đấu Trường Chân Lý kịch tính, mà còn được trải nghiệm hàng loạt hoạt động thú vị: Talkshow “Bình dân học AI & Định hướng nghề nghiệp thời đại số”; Giao lưu cùng các KOLs nổi tiếng trong giới eSports; chương trình âm nhạc, trình diễn cosplay đặc sắc, cùng hàng loạt minigame với vô vàn phần quà hấp dẫn…

Đông đảo các bạn sinh viên xếp hàng tham gia các hoạt động trải nghiệm tại các gian hàng.

Gần 8000 sinh viên Đại học Xây Dựng Hà Nội đã hòa mình vào ngày hội NSOC Unitour 2025



Những màn trình diễn catwalk của các thí sinh tham dự Cosplay Contest với tổng giải thưởng lên tới 50 triệu đồng.

Talkshow “Bình dân học AI & Định hướng nghề nghiệp thời đại số” với sự góp mặt của các diễn giả hàng đầu như: anh Bùi Anh Tuấn (CEO Ocean Entertainment Group), anh Phạm Văn Thành (Chủ tịch Trung ương Hội thanh niên khuyết tật Việt Nam, Uỷ viên BCH Hội thể thao điện tử giải trí Việt Nam), anh Hiếu PC (Founder Chống Lừa Đảo), chị Liêu Thủy Tiên (Founder Harmonia Entertainment, cựu Giảng viên Đại học Kinh tế quốc dân), anh Ngô Việt Hưng (CEO BEAT Network).

2 tuyển thủ Levi và Kiaya của đội tuyển GAM Esports giao lưu, chụp ảnh cùng người hâm mộ.

Gian hàng của các Đối tác và Đơn vị đồng hàng như: BEAT Network, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB), Nhãn hàng Wakeup-247, Crossfire: Legends, OEG Cyber Hub… mang đến rất nhiều những hoạt động trải nghiệm và phần quà hấp dẫn.

Điểm nhấn lớn nhất trong NSOC Unitour tại trường Đại học Xây Dựng Hà Nội chính là đêm nhạc hội mini concert với sự xuất hiện của dàn ca sĩ, nghệ sĩ tên tuổi như: Em Xinh Tiên Tiên, Em Xinh Ánh Sáng Aza, rapper Wxrdie, KayC, DJ Huy OEG, DJ Teddy Doox, DJ DSmall, MC Kevin…

Ánh Sáng Aza

Tiên Tiên

Em Xinh Tiên Tiên, Em Xinh Ánh Sáng Aza, rapper Wxrdie “đốt cháy” sân khấu NSOC Unitour với những bản hit quen thuộc.

Hành trình kết nối cộng đồng eSports học đường

Ông Bùi Anh Tuấn - CEO Ocean Entertainemnrt Group - Đại diện Ban Tổ chức cho biết: “Chúng tôi muốn eSports đến gần hơn với sinh viên, không chỉ như một bộ môn thi đấu mà còn là một phần trong đời sống giải trí - sáng tạo. NSOC Unitour là hành trình để sinh viên cả nước cùng kết nối. Thông qua eSports, âm nhạc, công nghệ và giải trí, các bạn trẻ có cơ hội trải nghiệm, gặp gỡ những người cùng đam mê và cùng nhau xây dựng cộng đồng năng động. Đó cũng chính là tinh thần “United We Rise” mà NSOC 2025 muốn hướng đến”.

Sau điểm đến đầu tiên tại Trường Đại học Xây Dựng Hà Nội, hành trình NSOC Unitour 2025 sẽ tiếp tục lan tỏa đến 5 trường Đại học khác tại Hà Nội và TP. HCM, mang đến một “đại tiệc giải trí” kết hợp eSports - Âm nhạc - Cosplay - Trải nghiệm số dành riêng cho sinh viên Việt Nam.

NSOC 2025 là giải đấu Thể thao điện tử dành riêng cho sinh viên Việt Nam. Giải đấu có quy mô hơn 10 tỷ đồng, riêng tổng giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng, tranh tài ở hai tựa game Valorant và Đấu Trường Chân Lý. NSOC 2025 có thể nói là sự kiện eSports tầm cỡ và đáng mong đợi nhất trong năm đối với cộng đồng sinh viên Việt Nam.

NSOC 2025 được tổ chức bởi OEG, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Olympic Việt Nam, phối hợp đồng tổ chức cùng BEAT Network, đơn vị triển khai OEG Studio.

Giải đấu cũng hân hạnh nhận được sự đồng hành của các đơn vị như: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) - Cùng Vươn Tầm với tư cách Đơn vị Đồng hành Kim cương và Nhãn hàng Wake-up 247 với tư cách Đơn vị Đồng hành Vàng, Crossfire: Legends với tư cách Đơn vị Đồng hành, cùng các Đơn vị Đồng hành Truyền thông, Đơn vị Đồng hành Địa điểm và các Đơn vị Đồng hành Chiến lược khác.

Giải đấu chính thức mở cổng đăng ký từ ngày 11/09/2025. Chung kết Quốc gia dự kiến diễn ra vào cuối tháng 11 tại thủ đô Hà Nội.

