Loạt kỷ lục "khủng" tại CKTG 2025 chờ đợi Faker

Faker chờ đón loạt "kỷ lục khủng"

Tại CKTG 2025, T1 sẽ có một hành trình có phần khó khăn hơn, khi họ phải đánh trước một BO5 với IG để chắc chắn giành suất vào vòng Main Event của giải đấu. Tuy nhiên, đối thủ là một IG cũng tương đối trồi sụt nên đối với nhiều người, bao gồm cả khán giả lẫn giới chuyên môn, T1 vẫn được đánh giá cao hơn. Đặc biệt, Faker còn có thể có động lực từ một loạt cột mốc đang chờ đợi anh phá vỡ.

Faker là tuyển thủ lớn tuổi nhất tham dự CKTG 2025.

Đầu tiên, sau khi giành quyền vào được CKTG 2025 từ trận thắng DK, cộng thêm việc Impact cũng như Evi không đến được giải đấu năm nay, Faker chính thức trở thành tuyển thủ lớn tuổi nhất thi đấu tại một kỳ CKTG. Và nếu T1 lọt vào tới Tứ kết trở đi, Faker sẽ là tuyển thủ lớn tuổi nhất lịch sử LMHT tham dự các vòng đấu này trong một kỳ CKTG. Vào năm ngoái, TL của Impact phải dừng bước sau khi vòng bảng kết thúc.

Ngoài ra, Faker còn đang có cơ hội trở thành tuyển thủ lớn tuổi nhất lịch sử LMHT vô địch CKTG, và là tuyển thủ lớn tuổi nhất lịch sử LMHT vô địch CKTG 3 lần liên tiếp. Có thể nói, chỉ riêng số cúp vô địch của Faker đã không ai có thể sánh được, thì các kỷ lục này có lẽ chỉ có mỗi Faker ngự trị. Bởi lẽ, dù công nghệ và khoa học đã phát triển, nhưng có lẽ phải khó khăn lắm mới tìm ra 1 tuyển thủ có thể vô địch CKTG ở tuổi 29 30 như Faker.

Loạt kỷ lục "khủng" đang chờ Faker.

Một cột mốc cuối cùng, khó hơn nhưng không hẳn là hoàn toàn bất khả thi, chính là Faker sẽ đạt FMVP trong trường hợp T1 có thể vô địch CKTG 2025. Nếu điều này trở thành sự thật, Faker cũng sẽ là FMVP lớn tuổi nhất trong lịch sử CKTG lẫn LMHT.

Tất nhiên sẽ không dễ dàng cho Faker

Đành rằng trong năm 2025, T1 thực tế không quá yếu, nếu không muốn nói là tốt hơn chính họ của năm 2024 rất nhiều. Tuy nhiên, T1 cũng vẫn giữ nguyên sự trồi sụt đầy nguy hiểm và không ai biết được họ sẽ trình diễn bộ mặt nào. Chính vì vậy, nếu Faker muốn phá kỷ lục, bản thân anh và các đồng đội phải nỗ lực hết sức, cũng như cứu lấy một mùa giải đang có nguy cơ trắng tay trên mọi mặt trận của T1.