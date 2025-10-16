TP.HCM được chọn làm nơi tổ chức sự kiện cộng đồng lớn nhất thế giới của LMHT: Tốc Chiến

Để tổng kết một năm 2025 sôi động và tôn vinh những đóng góp của cộng đồng người chơi trên toàn thế giới, Riot Games sẽ tổ chức sự kiện Wild Rounds: SMASH 2025 tại Việt Nam từ ngày 14.11 đến 16.11. Đây là lần đầu tiên Việt Nam được lựa chọn làm địa điểm đăng cai một sự kiện cộng đồng quốc tế của Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến.

Wild Rounds: SMASH lần đầu được tổ chức tại Thành Đô (Trung Quốc) và đã chứng tỏ sức hút thông qua việc kết hợp tinh thần giao lưu, gắn kết với các hoạt động giải trí, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng người chơi toàn cầu. Với việc tổ chức tại Việt Nam, Wild Rounds: SMASH 2025 được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển, mở rộng về quy mô và tầm ảnh hưởng.

Wild Rounds: SMASH 2025 sẽ diễn ra tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (TP.HCM). Điều này đưa Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến trở thành tựa game đầu tiên tổ chức một sự kiện quy mô lớn tại địa điểm công cộng này. Kể từ khi khai trương vào cuối năm 2023, công viên đã nhanh chóng trở thành một điểm đến văn hóa-giải trí quan trọng của thành phố.

Nội dung chính của Wild Rounds: SMASH 2025 bao gồm các trận thi đấu theo thể thức 5v5 truyền thống và thể thức 1v1/AAA ARAM. Sự kiện quy tụ các nhà sáng tạo nội dung nổi bật đến từ Brazil, Trung Quốc, Hàn Quốc, Philippines, Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam và hai đội tuyển chuyên nghiệp của Trung Quốc.

Thể thức thi đấu 5v5: Bao gồm hai hạng mục riêng biệt, dành cho nhóm “Tuyển Thủ Chuyên Nghiệp” (2 đội) và nhóm “Nhà Sáng Tạo Nội Dung” (6 đội).

Thể thức thi đấu 1v1/AAA ARAM: Hứa hẹn mang đến những trận đấu sôi động với cách tính điểm và phân chia đội đặc biệt từ Ban tổ chức.

Đội hình Nhà Sáng Tạo Việt Nam thi đấu Wild Rounds: SMASH 2025 sẽ gồm các thành viên: TG Scor - Xuân Vũ - Koozy - Hoafininh - D2C và Zimi. Trong đó, TG Scor và Zimi đã từng có kinh nghiệm tham dự kỳ Wild Rounds: SMASH 2024 tại Thành Đô, Trung Quốc.

Xuyên suốt sự kiện Wild Rounds: SMASH 2025 tổ chức tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (TP.HCM), sẽ có rất nhiều hoạt động bên lề được diễn ra trong suốt cuối tuần! Người tham dự sẽ có cơ hội gặp gỡ các nhà phát triển Riot Games và tham gia buổi Hỏi - Đáp, nơi họ có thể đặt câu hỏi về bản cập nhật mới nhất hay những bản cập nhật sắp tới, hoặc bất kỳ thắc mắc liên quan LMHT: Tốc Chiến!

Riot Games cũng sẽ mang đến nhiều hoạt động thú vị như ẩm thực theo chủ đề, giao lưu cosplay, trò chơi minigame, cùng nhiều điều hấp dẫn khác! Hãy liên tục cập nhật thêm thông tin về sự kiện và các hoạt động trực tiếp khi thời điểm diễn ra sự kiện đến gần.

Toàn bộ diễn biến của Wild Rounds: SMASH 2025 sẽ được phát sóng trực tiếp tại kênh Youtube Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến, cùng những bất ngờ thú vị.

Ngày 1 - 14/11 Bắt đầu phát sóng lúc 15h00 (giờ Việt Nam) Ngày 2 - 15/11 Bắt đầu phát sóng lúc 14h00 (giờ Việt Nam) Ngày 3 - 16/11 Bắt đầu phát sóng lúc 15h00 (giờ Việt Nam)

Với tinh thần vui vẻ, tăng tính kết nối và tri ân người chơi LMHT: Tốc Chiến toàn cầu, sự kiện Wild Rounds: SMASH 2025 tổ chức tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (TP.HCM) hứa hẹn sẽ mang đến hàng loạt trận đấu hấp dẫn cùng nhiều nội dung giải trí đa dạng.

Đồng thời cùng với thông điệp chủ đề “Still Wild on the Rift”, Wild Rounds: SMASH 2025 đánh dấu cột mốc 5 năm phát triển bền vững của Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến, khẳng định rõ việc cộng đồng người chơi của tựa game này vẫn đang không ngừng lớn mạnh, gắn kết và tiếp tục lan tỏa niềm đam mê khắp toàn cầu.