FC Mobile chính thức phát hành tại Việt Nam

Sự kiện này không chỉ đánh dấu việc một trong những thương hiệu game bóng đá nổi tiếng nhất thế giới có mặt tại Việt Nam, mà còn khởi đầu một kỷ nguyên mới với phiên bản được bản địa hóa toàn diện, mang đến trải nghiệm độc đáo dành riêng cho người hâm mộ trong nước.

Điểm nhấn đặc biệt và được mong chờ nhất của phiên bản Việt Nam chính là sự góp mặt của 5 ngôi sao thuộc Đội tuyển Quốc gia: Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Xuân Son, Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Hoàng Đức. Lần đầu tiên, người chơi có thể xây dựng đội hình với các cầu thủ Việt Nam sát cánh cùng những siêu sao thế giới, trong một không khí bóng đá sống động được truyền tải qua phần bình luận tiếng Việt quen thuộc.

Nhằm tạo ra một sân chơi dành riêng cho người Việt, Garena đã đưa các biểu tượng bóng đá nước nhà vào game. Trailer chính thức mang tên “Hội quân FC Mobile” đã khắc họa hình ảnh các cầu thủ Việt Nam nhận được lời mời đặc biệt từ huyền thoại bóng đá thế giới Ruud Gullit, chính thức gia nhập vũ trụ bóng đá đỉnh cao.

Để tri ân cộng đồng, bộ 5 cầu thủ Việt Nam sẽ là phần thưởng miễn phí mà người chơi có thể nhận được khi hoàn thành các nhiệm vụ trong game.

Bên cạnh đó, yếu tố bản địa hóa còn được thể hiện trọn vẹn qua phần bình luận tiếng Việt, với sự góp giọng của hai tên tuổi quen thuộc là BLV Tạ Biên Cương và BLV Khắc Cường. Sự kết hợp này hứa hẹn sẽ mang đến những trận cầu giàu cảm xúc, chân thực như đang theo dõi trực tiếp trên sóng truyền hình.

EA SPORTS FC Mobile kế thừa những giá trị cốt lõi đã làm nên tên tuổi của thương hiệu, mang đến một gameplay có chiều sâu và hấp dẫn.

Bản quyền toàn diện và đồ họa chân thực: Sở hữu hệ thống bản quyền cầu thủ, câu lạc bộ và giải đấu đồ sộ bậc nhất thế giới, game tái hiện không khí sân cỏ một cách sống động, từ tiếng hò reo của khán giả đến những màn ăn mừng đặc trưng của các siêu sao. Trò chơi được tối ưu hóa cho di động, đảm bảo đồ họa sắc nét nhưng vẫn vận hành mượt mà trên nhiều dòng máy.

Lối chơi đa dạng, chiến thuật đỉnh cao: Người chơi có thể thử sức ở nhiều chế độ khác nhau:

Đối đầu đỉnh cao (1vs1): Nơi kỹ năng điều khiển và tư duy chiến thuật được thể hiện rõ nhất.

Tấn công nhanh: Chế độ chơi tốc độ cao, tập trung vào các tình huống tấn công kịch tính.

Chế độ quản lý: Dành cho những ai đam mê chiến thuật, cho phép sắp xếp đội hình và theo dõi đội bóng thi đấu tự động, đồng thời can thiệp chiến thuật theo thời gian thực.

Xây dựng đội hình trong mơ: Trò chơi cho phép người chơi sưu tập và kết hợp giữa các huyền thoại bóng đá (ICONs) như Zinedine Zidane, Ronaldinho, Pelé với các siêu sao đương đại như Kylian Mbappé, Erling Haaland, Jude Bellingham để tạo nên một đội hình độc nhất, mang đậm dấu ấn cá nhân.

Garena cam kết sẽ xây dựng một cộng đồng EA SPORTS FC Mobile vững mạnh tại Việt Nam thông qua hàng loạt hoạt động riêng biệt như các giải đấu online và offline, sự kiện gặp gỡ cộng đồng và hệ thống hỗ trợ người chơi chuyên biệt. Điều này đảm bảo game thủ không chỉ trải nghiệm một sản phẩm toàn cầu mà còn được kết nối và chăm sóc ngay tại sân nhà.

Nhân dịp ra mắt, Garena mang đến những phần thưởng giá trị cho những người chơi đã đồng hành từ giai đoạn đầu. Cụ thể, những người chơi đã tham gia phiên bản Closed Beta và tiếp tục tranh tài trong phiên bản Open Beta chính thức có cơ hội nhận tới 20.000 Đá Quý.

Phần thưởng này đến từ các sự kiện cộng đồng lớn, bao gồm:

Sự kiện đăng ký sớm OBT: Với hơn 1.000.000 lượt đăng ký, toàn bộ cộng đồng người chơi đã cùng nhau mở khóa cột mốc phần thưởng cao nhất là 10.000 Đá Quý.

Sự kiện trải nghiệm CBT: Những người chơi tham gia giai đoạn thử nghiệm cũng nhận được phần thưởng Đá Quý tương ứng với các mốc cộng đồng đã đạt được.