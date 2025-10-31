Đây có thể là tuyển thủ chủ chốt quyết định kết quả trận T1 - AL, không phải Faker

T1 chuẩn bị bước vào trận đấu quan trọng và một cái tên có thể định đoạt kết quả

Chỉ còn vài tiếng, T1 sẽ chính thức bước vào trận Knockout đầu tiên của họ tại CKTG 2025. Xét từ trận IG đến hiện tại, phong độ của T1 đang rất bất ổn và khiến chính fan của họ cũng cảm thấy không tự tin. Nhà đương kim vô địch gần như chật vật ở mọi trận đấu. Và 2 trận thua trước CFO, Gen.G càng khiến nhiều người nghi ngờ T1. Trong khi AL cũng là đối thủ mạnh và đã thắng chính HLE, Gen.G - những ứng cử viên vô địch từ LCK.

Trong bối cảnh này, phong độ đang lên của Faker tất nhiên là một yếu tố quan trọng để T1 có thể dựa vào. Đồng thời, đó còn là yếu tố lịch sử khi T1 chưa từng thất bại trước LPL ở các loạt trận Knockout, tính từ năm 2013 đến nay. Nhưng ngoài ra, Gumayusi cũng sẽ đóng vai trò quan trọng, có thể quyết định kết quả trận đấu khi vị trí Đường Dưới chắc chắn sẽ vô cùng "máu lửa".

Bởi lẽ, đối đầu với Gumayusi - Keria là cặp Hope - Kael. Hỗ Trợ Kael đang có phong độ tốt nhưng Hope là một yếu tố khó nói. Tuyển thủ này không quá nổi bật và trong 2 trận gặp Gen.G hay HLE, thậm chí cả trận gặp CFO, Hope cũng không nổi bật hơn so với Doggo. Sức mạnh chính của AL, vẫn đang nằm ở cặp Rừng - Đường Giữa của họ.

Dù vậy, phong độ của T1 là một dấu hỏi lớn. Như đã đề cập ở trên, không ai biết trong trận đấu này, đại diện LCK sẽ trình diễn bộ mặt nào. Ngay cả giới chuyên môn cũng thừa nhận sự bối rối khi phải đánh giá T1. Thậm chí, các tuyển thủ đang thi đấu cũng không thể nhận xét.

Do đó, có thể nói, đối thủ của T1 về mặt thực tế là AL và kết quả sẽ quyết định đội nào tiến vào Bán kết. Nhưng có lẽ, đối thủ lớn nhất mà T1 phải vượt qua lại là chính đội tuyển này.