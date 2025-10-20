Nhiều game hot nhất thế giới đồng loạt sập vì sự cố toàn cầu

Chiều tối ngày 20/10 (giờ Việt Nam), hàng triệu game thủ trên toàn thế giới đã không thể truy cập vào các tựa game yêu thích của mình khi một sự cố hạ tầng quy mô lớn đã đánh sập hàng loạt dịch vụ trực tuyến, trong đó có những cái tên đình đám nhất ngành game.

Nguyên nhân được xác định đến từ Amazon Web Services (AWS) – dịch vụ điện toán đám mây cung cấp "xương sống" cho vô số ứng dụng và game online. Sự cố tại trung tâm dữ liệu North Virginia (Mỹ) của AWS đã gây ra tình trạng "lỗi và độ trễ tăng cao", khiến các máy chủ game không thể hoạt động.

Nhiều tựa game hot, ứng dụng phổ biến bị sập trong sự cố ngày 20/10

Những "gã khổng lồ" nào đã gục ngã?

Sự cố lần này đã ảnh hưởng trực tiếp đến một danh sách dài các tựa game và nền tảng có lượng người chơi khổng lồ, bao gồm:

Roblox: Nền tảng sáng tạo game với hơn 70 triệu người chơi hoạt động mỗi ngày và hàng tỷ lượt tải xuống. Việc Roblox ngừng hoạt động đã gây ra gián đoạn lớn cho cộng đồng game thủ đông đảo bậc nhất thế giới.

Fortnite: Tựa game battle royale của Epic Games, một biểu tượng văn hóa đại chúng với hàng trăm triệu người dùng đăng ký và thường xuyên có hàng triệu người chơi cùng lúc trong các sự kiện lớn.

Clash of Clans & Clash Royale: "Cặp đôi tỷ đô" của Supercell. Cả hai tựa game chiến thuật này đều có trên 500 triệu lượt tải xuống mỗi game và sở hữu một lượng người chơi trung thành khổng lồ trong nhiều năm.

Pokémon Go: Tựa game thực tế tăng cường từng tạo nên cơn sốt toàn cầu. Dù đã qua thời kỳ đỉnh cao, game vẫn duy trì một cộng đồng mạnh mẽ với hơn 1 tỷ lượt tải xuống tính đến nay và hàng chục triệu người chơi hàng tháng.

PlayStation Network: Dịch vụ trực tuyến của Sony cũng bị ảnh hưởng, tác động đến khả năng chơi online và truy cập cửa hàng của hơn 118 triệu người dùng hoạt động hàng tháng trên các hệ máy PlayStation.

Wordle: Tựa game giải đố chữ đơn giản nhưng có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút hàng triệu người chơi mỗi ngày.

Người dùng ROBLOX và nhiều tựa game nổi tiếng khác không thể đăng nhập

Ngoài các game, nhiều ứng dụng phổ biến khác như Snapchat, Canva, Duolingo cũng chung số phận, cho thấy quy mô và mức độ nghiêm trọng của sự cố.

Nền tảng tiền điện tử Coinbase và dịch vụ AI Perplexity cũng đã lên tiếng xác nhận nguyên nhân sự cố đến từ AWS, đồng thời trấn an người dùng rằng đội ngũ kỹ thuật đang nỗ lực khắc phục.

Sự việc lần này một lần nữa cho thấy sự phụ thuộc chặt chẽ của ngành công nghiệp game và các dịch vụ trực tuyến toàn cầu vào một số ít các nhà cung cấp hạ tầng đám mây lớn như Amazon Web Services. Bất kỳ trục trặc nào từ những "gã khổng lồ" này đều có thể gây ra hiệu ứng domino, ảnh hưởng đến trải nghiệm của hàng trăm triệu người dùng trên khắp thế giới.