T1 vào Bán kết CKTG 2025 sau trận đấu siêu căng thẳng, kéo dài kỷ lục vô tiền khoáng hậu

Trận Tứ kết CKTG 2025 giữa T1 và Anyone's Legend (AL) đã diễn ra vô cùng kịch tính, kéo dài đến 5 ván đấu. Dù nhập cuộc tưng bừng, nhà đương kim vô địch T1 đã bất ngờ bị AL vươn lên dẫn trước 2-1. Tuy nhiên, bằng bản lĩnh và sự tỏa sáng của các ngôi sao, đặc biệt là Gumayusi và Faker, T1 đã hoàn thành màn lội ngược dòng ngoạn mục, giành chiến thắng chung cuộc 3-2 đầy cảm xúc.

Bước vào vòng Tứ kết, T1 thể hiện sự tiến bộ vượt bậc so với giai đoạn Vòng Thụy Sĩ. Họ hoàn toàn làm chủ thế trận bằng khả năng giao tranh tổng xuất sắc. Với những pha xử lý đột biến, đặc biệt từ Faker, T1 liên tục áp đảo AL trong các pha tranh chấp mục tiêu lớn và kết thúc ván đấu sau khi có được Linh hồn Rồng Lửa, vươn lên dẫn trước 1-0.

Tuy nhiên 2 ván tiếp theo, AL đáp trả mạnh mẽ, "bắt bài" hoàn toàn chiến thuật xoay quanh Draven của T1 và hạn chế sức mạnh Ziggs của Gumayusi. Họ chiến thắng liên tiếp 2 ván đầy thuyết phục, đẩy nhà vô địch T1 vào thế chân tường với tỷ số 2-1.

Bị dồn vào đường cùng, bản lĩnh của T1 đã trỗi dậy. Gumayusi có màn trình diễn xuất sắc với vị tướng Kai'sa, thi đấu vượt trội hoàn toàn so với Hope bên phía AL. T1 kiểm soát thế trận, cân bằng lại tỷ số 2-2 và đưa trận đấu phải bước vào ván 5 quyết định.

Trận đấu quyết định diễn ra cực kỳ căng thẳng. AL đặt trọn niềm tin vào xạ thủ Hope, người có phong độ không cao trong ngày, với chiến thuật "nhất xạ tứ nô" xoay quanh Jinx. Đáp lại, T1 chọn cặp đôi Ashe - Seraphine để khắc chế sức mạnh này.

Trong thời khắc quyết định, Faker và Gumayusi một lần nữa tỏa sáng, giúp T1 thắng giao tranh then chốt. Họ có được cả Rồng Ngàn Tuổi lẫn Baron, tạo ra sức mạnh vượt trội không thể cản phá, qua đó ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2 nghẹt thở để tiến vào Bán kết CKTG 2025.

Faker sau chiến thắng đầy nghẹt thở trước đại diện nước chủ nhà

Với chiến thắng này, T1 đã nối dài kỷ lục toàn thắng BO5 trước các đội Trung Quốc tại các kỳ CKTG lên con số 12. Đây là điều mà chưa có đội tuyển nào làm được, đúng như biệt danh mà nhiều người gọi cho đội tuyển này "LPL Slayer".

Với riêng Faker, anh chính là tuyển thủ lớn tuổi nhất lịch sử LMHT tham dự Bán kết trong một kỳ CKTG.

Ngoài ra, Faker còn đang có cơ hội trở thành tuyển thủ lớn tuổi nhất lịch sử LMHT vô địch CKTG, và là tuyển thủ lớn tuổi nhất lịch sử LMHT vô địch CKTG 3 lần liên tiếp. Có thể nói, chỉ riêng số cúp vô địch của Faker đã không ai có thể sánh được, thì các kỷ lục này có lẽ chỉ có mỗi Faker ngự trị. Bởi lẽ, dù công nghệ và khoa học đã phát triển, nhưng có lẽ phải khó khăn lắm mới tìm ra 1 tuyển thủ có thể vô địch CKTG ở tuổi 29 30 như Faker.

Ở trận đấu tiếp theo tại Bán kết, T1 sẽ đối đầu Top Esports - đại diện cuối cùng của LPL tại CKTG 2025. Cặp trận còn lại là "nội chiến" khu vực LCK với KT và Gen.G.