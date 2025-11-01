Gen.G đại bại, KT Rolster là đội đầu tiên vào chung kết CKTG 2025

Ở trận đấu Bán kết 1 của CKTG 2025 - giải đấu lớn nhất năm của LMHT giữa KT Rolster và Gen.G đã diễn ra với thế trận và kết quả khó ai có thể lường trước. Một chiến thắng áp đảo, giòn giã với tỉ số 3-1 của KT trước đối thủ được cho là có trình độ nhỉnh hơn. Đặc biệt, đường giữa Bdd chính là ngôi sao sáng nhất khi áp đảo Chovy.

Sau bốn ván đấu căng thẳng, "Tàu lượn siêu tốc" KT Rolster đã xuất sắc đánh bại hạt giống số 1 LCK là Gen.G với tỷ số chung cuộc 3-1, qua đó chấm dứt hành trình của GEN tại giải đấu.

Trận đấu mở màn bằng một ván đấu marathon kéo dài 48 phút đầy cảm xúc. Dù GEN là đội có lợi thế đầu trận nhờ sự cơ động của Canyon (Vi), KT đã chứng minh họ không dễ bị khuất phục. Giai đoạn giữa và cuối trận chứng kiến những pha giao tranh tổng mãn nhãn, nơi GEN thể hiện khả năng phối hợp mượt mà, trong khi KT đáp trả mạnh mẽ với khả năng càn lướt của Bdd và những pha mở giao tranh xuất sắc của Peter (Neeko). Bước ngoặt xảy ra khi KT, dù thua thiệt về tiền, vẫn kiên trì ăn được Linh hồn Rồng Đất và sau đó là Rồng Ngàn Tuổi, tạo điều kiện cho xạ thủ và Yone xả sát thương, vươn lên dẫn trước 1-0.

Bị dẫn trước, GEN lập tức gỡ hòa ở ván 2. Đây là ván đấu của các xạ thủ, khi Ruler (Ezreal) và deokdam (KT) liên tục có những pha xử lý với độ chính xác cao, tạo ra thế trận cân bằng. Tuy nhiên, GEN đã thể hiện bản lĩnh macro vượt trội, kiểm soát tầm nhìn và các mục tiêu lớn. Với Linh hồn Rồng Nước và Baron thứ hai, GEN đã kết thúc ván đấu để cân bằng tỷ số 1-1.

Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì GEN làm được. Ván đấu bản lề thứ 3 chứng kiến sự hủy diệt hoàn toàn từ KT. GEN đã lựa chọn một đội hình thiên về tấn công mạnh nhưng hoàn toàn bị KT lấn lướt, đặc biệt là màn trình diễn "điểm 10" của Bdd, giúp KT nhanh chóng vươn lên dẫn 2-1.

Sức mạnh của đội hình KT ở ván 4 được khuếch đại cực hạn với Linh hồn Rồng Hóa kỹ

Trong ván 4 quyết định, nỗ lực cuối cùng của GEN với chiến thuật đẩy lẻ bằng Yorick đã thất bại thảm hại. Họ hoàn toàn bị cuốn theo nhịp độ giao tranh của KT Rolster. Với một đội hình giao tranh quá mạnh mẽ và thi đấu thăng hoa, KT đã áp đảo GEN trong mọi cuộc giao đấu xoay quanh các mục tiêu lớn. Không thể chống đỡ, GEN đành chấp nhận thất bại chung cuộc, một lần nữa lỡ hẹn với chức vô địch CKTG.

Đáng nói hơn, tính tới hiện tại KT chỉ thua duy nhất 1 ván đấu kể từ khi CKTG 2025 diễn ra. Chừng đó là đủ để thấy phong độ hủy diệt của đội tuyển này.

Ở trận đấu Bán kết còn lại, T1 sẽ chạm trán Top Esports - đại diện của khu vực chủ nhà LPL. Đội chiến thắng trong trận đấu này sẽ tiến vào Chung kết tổng của CKTG 2025.