CKTG 2025: Từ HLV đến BLV LPL đều phải bật khóc trước Faker và T1

Ngày 31/10, T1 đã chiến thắng hạt giống số 1 của LPL - AL với tỉ số 3-2 ngay trên chính sân nhà tại Trung Quốc. Đây là một trong những trận đấu cảm xúc nhất tại CKTG 2025 tính đến thời điểm hiện tại. Faker và các đồng đội đã có màn lật kèo ngoạn mục sau 5 ván đấu dù để đội chủ nhà dẫn trước 2-1.

Chiến thắng này đã đưa T1 thẳng tiến đến Bán kết CKTG 2025 và là niềm vui của rất nhiều fan T1 cũng như khán giả trung lập nhưng cũng là nỗi buồn vô hạn với người hâm mộ LPL.

Ngay sau khi kết quả được ấn định, rất nhiều giọt nước mắt đã rơi. Sau trận đấu, máy quay đã ghi lại được hình ảnh trợ lý huấn luyện viên Yang "Xiaobai" Zhonghe (Dương Trung Hòa) của AL bật khóc trong phòng chờ hậu trường.

Chưa hết, 2 caster nổi tiếng của LPL là Qian "Mille" Chen (Trần Thiên) và Guan "Zeyuan" Ze-Yuan (Quản Trạch Nguyên) cũng không kìm được nước mắt trong lúc rời đi khi an ủi các thành viên AL sau trận đấu. Một ngày đẫm nước mắt với rất nhiều người hâm mộ LMHT Trung Quốc khi họ đã không thể phá bỏ lời nguyền mang tên T1.

Tính đến thời điểm hiện tại, LPL chưa bao giờ chiến thắng T1 trong các trận đấu BO5 tại các giải đấu quốc tế.

Dàn caster LPL bật khóc sau thất bại của AL

Trong khi đó, người hâm mộ LMHT Trung cũng đầy bức xúc sau trận thua dù đã có rất nhiều lợi thế khi dẫn trước. Xạ thủ Hope chính là tâm điểm chỉ trích của netizen Trung khi không thể hiện được đúng vai trò. Đặc biệt, ở ván 5 AL đã chọn "all-in" vào Jinx của Hope nhưng rồi xạ thủ này vẫn không thể tỏa sáng để đưa AL tạo nên điều đặc biệt.

Hope là tâm điểm chỉ trích khi AL thua trận

Còn với T1, họ sẽ sẽ đối đầu Top Esports - đại diện cuối cùng của LPL tại Bán kết CKTG 2025. Cặp trận còn lại là "đại chiến" khu vực LCK với KT và Gen.G - 2 đội tuyển đang có phong độ cao bậc nhất của LMHT ở thời điểm hiện tại.