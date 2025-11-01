Khoảnh khắc khiến fan T1 biết họ chắc chắn thắng rồi

Trận Tứ kết CKTG 2025 giữa T1 và Anyone's Legend (AL) đã diễn ra vô cùng kịch tính, kéo dài đến 5 ván đấu. Dù nhập cuộc tưng bừng, nhà đương kim vô địch T1 đã bất ngờ bị AL vươn lên dẫn trước 2-1. Tuy nhiên, bằng bản lĩnh và sự tỏa sáng của các ngôi sao, đặc biệt là Gumayusi và Faker, T1 đã hoàn thành màn lội ngược dòng ngoạn mục, giành chiến thắng chung cuộc 3-2 đầy cảm xúc.

Ở trận đấu này, có một khoảnh khắc cực kỳ đặc biệt của Keria - hỗ trợ của T1. Khi T1 đang ở thế bị dẫn rất sâu 14-5, thua thiệt gần 5.000 vàng, ống kính máy quay đã bắt trọn khoảnh khắc hỗ trợ thiên tài này mỉm cười đầy bí ẩn và... thản nhiên cởi áo khoác.

Cách làm của Keria đầy tận hưởng như họ đang chơi 1 ván đấu bình thường chứ chẳng phải là ở ván 5 của trận đấu quyết định tại sân chơi lớn như CKTG. Điều này thể hiện tâm lý thép của hỗ trợ "Tê Đỏ" vững vàng đến mức nào.

Sự việc còn lan sang cộng đồng PTT (một diễn đàn lớn tương tự Reddit của Trung Quốc) và khiến họ "phát sốt". Hàng loạt bình luận thể hiện sự kinh ngạc trước bản lĩnh và tâm lý thép của hỗ trợ nhà T1:

- "Bị dẫn 5k, Keria chỉ cười rồi cởi áo khoác ra. Trời ơi, khoảnh khắc này tôi biết T1 lật kèo.”

- “Nụ cười đó khiến tôi nổi da gà.”

- “Điên thật, kiểu tâm lý gì vậy chứ? Hắn còn cười trong khoảnh khắc như thế này… đúng là kiểu tâm lý của một kẻ điên.”

- "Cảnh giới này của thể thao nói riêng và LOL nói riêng khó có người nào làm được. Tâm lý của Keria lúc đó giống như thắng thua chẳng còn quan trọng nữa, cứ tận hưởng 1 trận đấu chơi hết mình."

Ngoài ra, T1 còn có một "bùa lợi" khác chính là quá khứ bất bại trước các đội LPL tại những trận đấu BO5. T1 đã nối dài kỷ lục này sau chiến thắng trước AL và những trận đấu này hầu hết đều có mặt Faker.



