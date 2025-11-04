Hơn 5000 tuyển thủ tham gia tranh tài, khởi tranh mùa giải NSOC 2025 bùng nổ nhất từ trước đến nay

Chỉ sau chưa đầy hai tháng mở cổng đăng ký, National Student Open Cup (NSOC) 2025 - giải đấu Thể thao điện tử Sinh viên Toàn quốc - đã chứng minh sức hút “khủng” của mình khi cán mốc số lượng hơn 5000 sinh viên trên khắp cả nước đăng ký tham gia tranh tài.

“Cơn sốt” NSOC 2025 lan tỏa cộng đồng sinh viên toàn quốc

Ra mắt mùa giải đầu tiên vào năm 2023, giải đấu Thể thao điện tử sinh viên toàn quốc - National Student Open Cup (NSOC) đã nhanh chóng trở thành giải đấu eSports hàng đầu dành cho cộng đồng sinh viên Việt Nam. Năm nay, NSOC chính thức khởi tranh mùa giải thứ hai, được tổ chức bởi Ocean Entertainment Group (OEG), phối hợp cùng BEAT Network, đơn vị triển khai OEG Studio, dưới sự đồng hành tư vấn của Ủy ban Olympic Việt Nam.

Với quy mô hơn 10 tỷ đồng và tổng giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng, NSOC 2025 không chỉ là sân chơi cạnh tranh cho các game thủ sinh viên mà còn là cầu nối giữa eSports với giảng đường đại học, giúp thế hệ trẻ khám phá cơ hội nghề nghiệp trong thời đại số. Giải đấu năm nay ghi nhận sự tham gia của hơn 4000 tuyển thủ thi đấu bộ môn Đấu Trường Chân Lý (TFT) và hơn 200 đội tuyển Valorant.

Riêng tại vòng loại NSOC Unitour cũng ghi nhận gần 1000 tuyển thủ đăng ký tham gia bộ môn Đấu Trường Chân Lý (TFT).

“Thật sự là rất háo hức vì có thể nói đây là một trong những giải đấu eSports lớn nhất từ trước tới nay dành cho cộng đồng sinh viên chúng em. Nên chắc chắn là em cũng như các thành viên trong team bên cạnh việc học tập tại trường thì sẽ dồn hết tâm huyết và thời gian để tập luyện cùng nhau, hy vọng có thể chinh phục được giải thưởng cao nhất và mang niềm tự hào về cho ngôi trường của mình”. Bạn Lương Ngọc Hà - Chủ nhiệm CLB Thể thao điện tử trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ.

Không khí thi đấu sôi động vòng loại NSOC Unitour bộ môn TFT tại các điểm trường Đại học.

Những con số đăng ký ấn tượng ngay từ giai đoạn đầu đã khẳng định sức hút mạnh mẽ của NSOC 2025 không chỉ ở quy mô giải đấu, mà còn trong việc gắn kết eSports với đời sống sinh viên, tạo nên sân chơi lành mạnh, năng động và đầy cơ hội cho các bạn trẻ đam mê thể thao điện tử.

NSOC 2025 song hành cùng học đường và định hướng tương lai nghề nghiệp cho sinh viên

Giải đấu không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm tài năng eSports mà còn nhấn mạnh giá trị giáo dục. Điểm đặc biệt của mùa giải năm nay chính là NSOC Unitour - chuỗi hành trình kết nối và lan tỏa eSports học đường tại 6 điểm trường Đại học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Mỗi điểm dừng chân là một ngày hội giải trí bùng nổ, nơi eSports, công nghệ, kiến thức, cosplay và âm nhạc cùng hòa nhịp, với sự tham gia của gần 30.000 sinh viên trên khắp cả nước.

NSOC Unitour 2025 được tổ chức tại 6 điểm trường: trường Đại học Xây dựng Hà Nội, trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM, trường Đại học Công nghệ TP. HCM, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM, trường Đại học Thương mại Hà Nội.

NSOC 2025 chứng minh rằng eSports không còn là "trò chơi giải trí” mà đã trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình phát triển của sinh viên. Bằng cách song hành cùng học đường qua chuỗi sự kiện Unitour và các talkshow định hướng nghề nghiệp theo từng chuyên đề với sự góp mặt của những diễn giả chuyên môn nổi tiếng, giải đấu không chỉ nuôi dưỡng tài năng eSports mà còn góp phần xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam sẵn sàng đối mặt với kỷ nguyên công nghệ 4.0.

Talkshow định hướng nghề nghiệp theo từng chuyên đề được tổ chức tại các trường đại học trong khuôn khổ NSOC Unitour đã mang đến những góc nhìn thực tế, mở ra cơ hội nghề nghiệp cho thế hệ sinh viên mới, từ AI, nghệ thuật, kinh tế đến kỹ thuật và tài chính.

Với sự tham gia của hàng nghìn sinh viên và sự đồng hành từ các trường đại học, NSOC 2025 hứa hẹn sẽ là bước đệm quan trọng, biến đam mê thành vinh quang và tương lai nghề nghiệp. Giải đấu chính thức khởi tranh từ ngày 01/1 và Chung kết quốc gia dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11 tới đây tại Hà Nội. Tổng giải thưởng 2 tỷ đồng đang chờ đón những người bản lĩnh nhất!

NSOC 2025 nhận được sự đồng hành của các đơn vị như: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) - Cùng Vươn Tầm đã tiếp sức cùng các tuyển thủ NSOC 2025 với tư cách Nhà tài trợ Kim cương; Wake-up 247 với nguồn năng lượng “siêu hạng” từ nước tăng lực vàng Guarana đã tiếp sức cùng các tuyển thủ NSOC 2025 với tư cách Nhà tài trợ Vàng; Crossfire: Legends được phát hành tại Đông Nam Á bởi VNGGames và Tencent Games với tư cách Đơn vị Đồng hành và ZingSpeed Mobile - Game đua xe số 1 Việt Nam, bật tốc độ cùng GenZ với tư cách Đơn vị Đồng hành.

Thông tin chi tiết về giải đấu NSOC tại:

Fanpage: https://www.facebook.com/giaidausinhvientoanquoc

Website: nsoc.oeg.vn