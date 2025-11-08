Hướng dẫn chi tiết cách tải Brother Hai's Pho Restaurant trên điện thoại (Android)

Hướng dẫn chi tiết cách tải Brother Hai's Pho Restaurant trên điện thoại

Brother Hai’s Pho Restaurant (Tiệm Phở Của Anh Hai) đã trở thành hiện tượng mới nổi trong cộng đồng game Việt. Tựa game này vừa hài hước, đậm chất văn hóa, vừa dễ chơi và rất “gọn nhẹ”. Nếu anh em muốn trải nghiệm ngay trên điện thoại nhưng gặp vài rắc rối khi tải thì bài này sẽ hướng dẫn chi tiết từng bước — bao gồm cả cách xử lý khi gặp lỗi giới hạn tải 24 giờ của Google Drive.

Tải và cài đặt Tiệm Phở Của Anh Hai trên điện thoại-

- Truy cập link tải: Mở trình duyệt trên điện thoại và truy cập đường dẫn: https://drive.google.com/file/d/10Qge3OyppXdseb9mi9dVMHNg8atng_Dy/view?usp=sharing để cài đặt. Nhấn Download Now để bắt đầu. Nếu trình duyệt hiện thông báo, chọn “Vẫn tải xuống” để tiếp tục.

- Tải file .apk về máy: Sau khi nhấn tải, file cài đặt (.apk) sẽ được lưu vào thư mục Tải xuống của điện thoại. Chờ quá trình tải hoàn tất (thời gian phụ thuộc vào tốc độ mạng).

- Mở file cài đặt và cho phép nguồn ngoài: Vào Quản lý tệp → Tệp đã tải xuống, chọn file .apk đã tải. Nếu hệ thống báo chặn cài đặt từ nguồn không rõ, vào Cài đặt → cho phép Cài đặt ứng dụng từ nguồn không xác định (hoặc cho phép cho trình duyệt/ứng dụng quản lý file đang dùng).

- Cài đặt và khởi chạy: Nhấn Cài đặt, chờ vài giây để hệ thống hoàn tất. Sau khi cài xong, nhấn Mở để chạy game.

Nếu gặp lỗi giới hạn tải 24h trên Google Drive — cách khắc phục nhanh

Tổng quan về lỗi: Google Drive đôi khi chặn tải xuống khi cùng một file được truy cập quá nhiều lần trong thời gian ngắn. Hiện tượng này gọi là giới hạn lượt tải (quota exceeded). Thông thường Google đặt block tạm thời khoảng 24 giờ trước khi cho phép tải lại. Nếu bạn gấp và link tải chỉ có duy nhất ở đó, có cách vượt block tạm thời như sau.

Nguyên lý: Ý tưởng là tạo một bản sao (zip) do chính tài khoản Google của bạn tạo, nhờ đó Drive sẽ cho phép nén và tải xuống từ tài khoản của bạn thay vì tải trực tiếp từ link bị block.

Các bước thực hiện:

- Đăng nhập Google Drive bằng tài khoản Google trên cùng trình duyệt/ứng dụng.

- Tạo 1 file bất kỳ

- Gắn dấu sao (Star) cho file vừa tạo (chọn file → 3 chấm → Gắn dấu sao).

- Mở link Google Drive bị block (file game), vào tùy chọn (3 chấm) và chọn Gắn dấu sao cho file game đó.

- Quay về trang Home của Google Drive, vào phần Có gắn dấu sao (Starred).

- Chọn cả hai file (file game và file bạn vừa thêm), chuột phải → Tải xuống. Google Drive sẽ tự động nén hai file này thành một tệp .zip (do chính tài khoản của bạn tạo).

- Chờ Drive nén xong — một tab nhỏ hiển thị tiến trình. Sau khi nén hoàn tất, trình duyệt hoặc IDM sẽ bắt link và tải file .zip về máy.

- Giải nén và lấy file .apk để cài đặt như các bước ở phần trên.