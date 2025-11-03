Game do người Việt sản xuất gây bão mạng, dân tình đổ xô tìm một địa chỉ

Chỉ trong vài ngày gần đây, hai cụm từ "Phở Anh Hai" và "số 10 Đan Phượng" bất ngờ chiếm sóng các nền tảng mạng xã hội và lọt top xu hướng tìm kiếm trên Google Trend lẫn các ứng dụng đặt đồ ăn. Điều đáng nói là, trên thực tế, không hề có một quán phở nào mang tên đó tại địa chỉ được nhắc đến. Tất cả xuất phát từ sức ảnh hưởng của Brother Hai’s Pho Restaurant (tạm dịch: Tiệm Phở của Anh Hai), một tựa game indie Việt đang "làm mưa làm gió" trong cộng đồng.

Được biết, Tiệm Phở của Anh Hai là sản phẩm tâm huyết được phát triển bởi một sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, ra mắt miễn phí trên nền tảng itch.io, hỗ trợ cả tiếng Việt và tiếng Anh. Trò chơi lấy bối cảnh làng quê Bắc Bộ, nơi người chơi hóa thân thành "Anh Hai", chủ quán phở nhỏ ở vùng ngoại ô Đan Phượng, Hà Nội.

Tiệm Phở của Anh Hai đang là tựa game hot nhất lúc này

Với lối kể chuyện vừa đời thường, vừa mang màu sắc kỳ bí, hài hước cùng phong cách đồ họa pixel retro gợi nhớ thời kỳ game 8-bit, Tiệm Phở của Anh Hai nhanh chóng lan truyền nhờ sự độc đáo trong ý tưởng và đậm chất Việt. Mỗi chi tiết trong trò chơi, từ biển hiệu "Phở Anh Hai - số 10 Đan Phượng" đến những vị khách có tính cách riêng biệt, đều gợi lên không khí làng quê gần gũi và quen thuộc. Tiếng nồi phở xì, ánh đèn le lói, bóng người thoáng qua cửa kính – tất cả kết hợp tạo nên một bầu không khí đặc trưng, khiến người chơi đắm chìm.

Sự lan tỏa của Tiệm Phở của Anh Hai không chỉ dừng lại trong cộng đồng game thủ. Hàng loạt người dùng mạng xã hội đã chia sẻ hình ảnh, thậm chí mở bản đồ để tìm "Phở Anh Hai - số 10 Đan Phượng" ngoài đời thật. Nhiều streamer trong và ngoài nước cũng đã trải nghiệm trò chơi, góp phần đưa "Phở Anh Hai" trở thành một hiện tượng mới.

Từ khóa "10 đan phượng" và "phở anh Hai" tăng đột biến những ngày qua theo số liệu từ Google Trends

Cốt truyện của Tiệm Phở của Anh Hai được xây dựng khéo léo, đan xen giữa cuộc sống mưu sinh đời thường và những sự kiện bí ẩn, khiến người chơi luôn bị cuốn hút và tò mò.

Nhân vật trung tâm: Người chơi hóa thân thành Anh Hai, chủ tiệm phở nhỏ cùng chú chó cưng tên Cậu Vàng. Cuộc sống hàng ngày tưởng chừng chỉ xoay quanh việc nấu và phục vụ phở.

Diễn biến bất ngờ: Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi những vị khách lạ ghé quán, có những hành vi đáng ngờ, hay những sự kiện như Cậu Vàng bị bắt, hoặc "giang hồ Bố Đời" liên tục đòi tiền bảo kê. Anh Hai buộc phải dấn thân vào cuộc khám phá để tìm hiểu sự thật đằng sau, chiến đấu để sinh tồn và bảo vệ những gì mình trân quý.

Kết hợp thể loại: Game liên tục chuyển đổi không khí, từ một trò chơi mô phỏng nấu ăn đòi hỏi sự tỉ mỉ, đột ngột chuyển sang các tình huống bất ngờ với màu sắc kinh dị siêu thực. Khi màn đêm buông xuống, quán phở bình yên ban ngày lại trở thành nơi ẩn chứa bí ẩn, nơi những linh hồn, tiếng động lạ và ký ức quá khứ dần hé mở.

Yếu tố hài hước & đời thường: Game cũng lồng ghép yếu tố hài hước đặc trưng của Việt Nam thông qua nhân vật Cậu Vàng và những tình huống đối phó với "Bố Đời" hay những kẻ có ý đồ xấu.

Đa dạng kết thúc: Quyết định của người chơi trong các tình huống quan trọng sẽ dẫn đến những ngã rẽ khác nhau trong cốt truyện, khuyến khích người chơi khám phá tất cả 4 kết thúc có thể của trò chơi (kéo dài khoảng 30 phút đến 1 tiếng).

Game còn được nhiều streamer nước ngoài livestream

Tiệm Phở của Anh Hai không chỉ là một game mà còn là bức tranh sống động về đời sống Việt, nơi món phở truyền thống hòa quyện cùng những bí ẩn mang màu sắc tâm linh. Dù chỉ là một sản phẩm indie với nguồn lực hạn chế, tựa game này đã chứng minh tiềm năng sáng tạo của các nhà làm game trẻ Việt Nam, mở ra hướng đi mới: gắn kết văn hóa dân gian với công nghệ hiện đại, mang "chất Việt" ra thế giới và khơi dậy niềm tự hào dân tộc.