Faker không kết hôn

Không chỉ là huyền thoại của Liên Minh Huyền Thoại, Faker từ lâu đã được mệnh danh là GOAT (Vĩ đại nhất mọi thời đại) của toàn nền công nghiệp Esports. Sự vĩ đại của anh lớn đến mức, như người hâm mộ thường nói đùa, "nếu chia đôi sự nghiệp 13 năm, hai vị trí dẫn đầu lịch sử LMHT đều là Faker".

Bất chấp điều này, Faker vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp tuyệt đối. Dù sở hữu hàng chục chức vô địch, mức lương cao nhất ngành và mức độ nổi tiếng tại quê nhà không thua gì thần tượng K-Pop, Faker chưa từng vướng vào bất kỳ tin đồn hẹn hò hay để lộ sự xao nhãng nào. Anh dành phần lớn thời gian cho tập luyện, đọc sách và chơi cờ vua.

Sự tập trung tuyệt đối đó một lần nữa được khẳng định trong phần phỏng vấn nhanh trước thềm trận chung kết CKTG 2025 – trận chung kết thế giới thứ 8 trong sự nghiệp của anh. Khi được hỏi sẽ chọn "chiếc cúp thứ 6" hay "kết hôn với bạn gái", người giữ HCV Asiad 2022 đã trả lời dứt khoát: "Chức vô địch".

Đây không phải lần đầu tiên các fan, phóng viên hay đồng nghiệp đặt câu hỏi về dự định lập gia đình của Quỷ Vương. Nhưng đáp lại luôn là sự "hững hờ" của anh trong chuyện tình yêu. Vào năm 2020, trong một buổi stream, khi một fan hâm mộ donate với câu hỏi muôn thuở: "Bao giờ mới chịu kết hôn đây Faker ơi?", anh chàng đã có pha "bẻ cua" khét lẹt.

Và câu trả lời chính là "Mình kết hôn rồi mà bạn ơi," Faker trả lời gọn lẹ, khiến các fan đứng hình 0,5 giây, trước khi anh nói tiếp: "... với Liên Minh Huyền Thoại."

Người hâm mộ rất ít khi nhìn thấy sự mất bình tĩnh của Faker, và những khoảnh khắc hiếm hoi đó chủ yếu chỉ đến khi anh thất bại. Đó là hình ảnh anh ôm mặt khóc nấc trước 40.000 khán giả ở Sân vận động Tổ chim (Bắc Kinh) sau thất bại 0-3 trước Samsung Galaxy năm 2017. Hay gần đây là khoảnh khắc anh bị bắt gặp mất bình tĩnh, tự làm hại bản thân sau thất bại trước đại kình địch Gen.G vào năm 2024.

Hiện tại, T1 đang là đương kim vô địch thế giới hai năm liên tiếp và Faker đang đứng trước cơ hội giành lấy vinh quang một lần nữa tại CKTG 2025 với trận Chung kết gặp đối thủ cùng khu vực là KT Rolster.