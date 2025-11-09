T1 không chiến thắng, họ thống trị tuyệt đối LMHT

Tâm điểm của giới mộ điệu Esports nói chung và Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) nói riêng đổ dồn về trận Chung kết của CKTG 2025 tại Thành Đô (Trung Quốc) với trận đấu giữa T1 và KT Rolster. Sau 5 ván đấu đầy cảm xúc, T1 và Faker một lần nữa nâng cao chiếc cúp vô địch.

Khoảnh khắc Faker nâng cao cúp vô địch CKTG thứ 6 của mình

Rất nhiều kỷ lục đã được thiết lập sau trận đấu đỉnh cao này: Đỉnh cao nhất chính là 3 lần liên tiếp vô địch CKTG của T1. Thành tích này dường như không thể bị phá vỡ và được ví như kỷ lục 3 lần vô địch Champions League của Real Madrid.

T1 lập kỷ lục 3 lần vô địch CKTG liên tiếp

Danh hiệu MVP của CKTG 2025 thuộc về Gumayusi, xạ thủ của T1 đã có một mùa giải chói sáng khi thể hiện được khả năng ấn tượng trong nhiều ván đấu quan trọng. Đặc biệt, khả năng xả sát thương trong giao tranh đỉnh cao của Gumayusi chính là chìa khóa giúp T1 mở ra nhiều chiến thắng quan trọng.

Gumayusi chính là MVP của mùa giải CKTG 2025

T1 đã chính thức hoàn tất "cú ăn ba" lịch sử - đây cũng là chiếc cúp thế giới tổng thứ 6 trong phòng truyền thống của họ, một con số vĩ đại đến mức gần như phi lý, một kỷ lục 'vô tiền khoáng hậu' có lẽ sẽ vĩnh viễn không thể bị xô đổ.

Trong kỷ nguyên LMHT cạnh tranh khốc liệt nhất, T1 không chỉ chiến thắng; họ thống trị tuyệt đối. Họ đã xây dựng một triều đại với di sản bất tử của Faker và chứng minh rằng không một tổ chức nào có thể vĩ đại hơn. Họ không còn là một đội tuyển mạnh, họ là một di sản. Họ chính là định nghĩa của GOAT - Đội tuyển vĩ đại nhất mọi thời đại.