Lộ diện nhà vô địch FC Pro Festival 2025

Sáng 9/12 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, hai huyền thoại làng bóng đá thế giới là Kaká và Luís Figo đã đến tham dự lễ khai mạc Giải thi đấu thể thao điện tử FC Pro Festival 2025. Đây là lễ hội bóng đá điện tử quy mô hàng đầu thế giới, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển cộng đồng người chơi và người hâm mộ FC Online, FC Mobile tại Việt Nam.

Giải đấu năm nay có sự tham gia của các tuyển thủ xuất sắc đại diện cho 4 quốc gia: Việt Nam, Thái Lan, Hàn Quốc và Trung Quốc. Các tuyển thủ đã cùng nhau tranh tài để giành ngôi vô địch thế giới với tổng giá trị giải thưởng lên đến 50.000 USD.

Vào buổi chiều cùng ngày, các trận đấu cuối cùng của giải đã diễn ra vô cùng kịch tính qua 3 ván đấu. Kết quả chung cuộc, đội tuyển Hàn Quốc đã xuất sắc giành chiến thắng ở nội dung FC Online, trở thành Nhà vô địch National Challenge và All Star Champion, trong khi đội tuyển Thái Lan giành ngôi vô địch ở nội dung FC Mobile.

Chương trình mang đến những trải nghiệm hấp dẫn, nơi người tham gia không chỉ được hòa mình vào không khí thể thao điện tử sôi động, có sự góp mặt của người chơi đến từ nhiều quốc gia khác trên thế giới, mà còn được kết nối, giao lưu cùng các ngôi sao bóng đá quốc tế hàng đầu, quy tụ các tuyển thủ hàng đầu thế giới, đặc biệt là hai Quả Bóng Vàng là Kaká (2007) và Luís Figo (2000).

Chương trình này do Công ty CP giải trí và thể thao điện tử Việt Nam (Genera) tổ chức thông qua hai bộ môn thể thao FC Online & FC Mobile, với mong muốn mang đến cho người hâm mộ Việt Nam một không gian giao lưu thể thao gần gũi và ý nghĩa, nơi bóng đá và thể thao điện tử cùng hội tụ, tạo nên những trải nghiệm bùng nổ và khác biệt.