"Tóm dính" con trai Beckham khoá môi bạn gái sexy bên siêu xe Porsche 5 tỷ

Con trai thứ hai của của David và Victoria Beckham - Romeo Beckham - trông vô cùng hạnh phúc bên bạn gái DJ Kim Turnbull. Cặp đôi đã xác nhận tái hợp vào tháng trước sau khi bị bắt gặp cùng nhau ở Paris. Trước đó, Romeo và Kim từng chia tay khoảng sáu tháng, được cho là do mâu thuẫn gia đình giữa Romeo và anh trai Brooklyn khiến mối quan hệ thêm căng thẳng.

Romeo Beckham hôn bạn gái Kim Turnbull thắm thiết

Trong buổi hẹn hò mới nhất tại khu Notting Hill sang trọng, Romeo và Kim Turnbull không ngại khóa môi, khoác tay nhau thân mật trước khi trở lại chiếc xế hộp sang trọng để rời đi.

Mẫu Porsche 911 mới có giá khởi điểm khoảng 130.000 bảng, nhưng chiếc của Romeo có thể đắt hơn nhiều nhờ các tùy chọn đặc biệt. Xe được sơn lại màu vàng ánh kim và trang bị thêm cánh gió tùy chỉnh.

Về phong cách thời trang khi hẹn hò, Romeo diện hoodie xám oversize kết hợp quần thể thao tối màu, trông năng động và giản dị. Trong khi đó, Kim Turnbull mặc áo khoác sẫm màu, bộ đồ thể thao đồng màu và trùm mũ kín để tránh gây chú ý.

Romeo và bạn gái hẹn hò bằng chiếc xế hộp 5 tỷ

Tháng trước, Romeo và Kim bị bắt gặp nắm tay nhau dạo phố ở Paris, xác nhận họ đã nối lại tình xưa. Cặp đôi từng chia tay vào tháng 4/2025 khi mâu thuẫn giữa nhà Beckham bị cho là đã gây áp lực khiến tình cảm đôi trẻ rạn nứt. Có tin đồn cậu cả Brooklyn và vợ là Nicola đã coi Kim là "vật tế thần" trong cuộc xung đột gia đình.

Trong chuyến đi Paris, Romeo và Kim trông vô cùng ngọt ngào, tay trong tay dạo phố trước khi cùng đến nhà hàng Lolo. Trước đó, Romeo đã khiến fan nghi ngờ anh và Kim tái hợp khi "thả tim" một bức ảnh của cô trên mạng xã hội. Đến tháng 10, anh chính thức đăng ảnh chụp cùng Kim lên Instagram Story, xác nhận hai người đã "yêu lại từ đầu".