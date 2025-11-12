"Thanh âm chiến thắng" tiếp sức thể thao Việt Nam tại SEA Games 33

SEA Games 33 sẽ diễn ra từ ngày 9/12 đến 20/12/2025 tại các thành phố Bangkok, Chonburi và Songkhla. Trước thềm đoàn thể thao Việt Nam lên đường chinh phục đại hội thể thao Đông Nam Á.

Hướng tới SEA Games 33 tại Thái Lan, ngày 12/11, Viewfinder Media phối hợp cùng Vietcontent ra mắt Music Video (MV) "Thanh âm chiến thắng". Đây là một dự án âm nhạc, thể thao đặc sắc nhằm cổ vũ cho hành trình chinh phục đại hội của Đoàn thể thao Việt Nam.

Ra mắt Music Video (MV) "Thanh âm chiến thắng"

Dự án được kỳ vọng sẽ tiếp nối dấu ấn của MV "Let's Shine", ca khúc chủ đề của SEA Games 31 từng đoạt Giải nhất thể loại video clip tại Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại năm 2022. Với "Thanh âm chiến thắng", đây là MV được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần thể thao Việt Nam bằng ngôn ngữ điện ảnh chân thực, cảm xúc và tràn đầy năng lượng. Dự án lần này được xây dựng như một bộ phim ngắn dài 3 phút, tái hiện hành trình tập luyện, rèn luyện kỉ luật và tinh thần không bỏ cuộc của vận động viên, khẳng định rằng thành công xuất phát từ nỗ lực bền bỉ chứ không phải may mắn.

Lấy cảm hứng từ tinh thần thể thao Việt Nam và những thanh âm chân thực của chiến thắng, MV kể về hành trình từ buổi đầu tập luyện đến khoảnh khắc các VĐV ghi tên mình lên đỉnh vinh quang. Toàn bộ âm thanh trong MV được ghi trực tiếp trong quá trình quay, mỗi khung hình của MV là một lát cắt chân thực trong hành trình tập luyện của vận động viên, tái hiện tinh thần chiến đấu mãnh liệt, khát vọng vươn lên và niềm tự hào dân tộc.

Đại diện Cục TDDT cùng các VĐV và hai đơn vị thực hiện dự án MV "Thanh âm chiến thắng"

Đạo diễn hình ảnh Minh Tiến cho biết, MV tập trung vào quá trình luyện tập của vận động viên như nguồn cảm hứng chính. Nhà sản xuất Kloe Yang nhận xét, những hình ảnh tập luyện chuyên nghiệp và tinh thần kiên cường của các vận động viên đã để lại ấn tượng mạnh và truyền cảm xúc đến toàn bộ ê-kíp.

MV "Thanh âm chiến thắng" gửi thông điệp cổ vũ Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33, đồng thời truyền cảm hứng tới giới trẻ Việt Nam về tinh thần dám thử thách, dám thất bại và nỗ lực không ngừng để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.



