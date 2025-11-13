Lại thua tuyển Việt Nam, báo Trung Quốc than thở: “Sau 6 năm chúng ta vẫn giậm chân tại chỗ”

“Đây không phải lần đầu tiên U22 Trung Quốc thua U22 Việt Nam trên sân nhà. Còn nhớ vào năm 2019, U22 Trung Quốc đã phải chịu thất bại 0-2 trước đội bóng này. Giờ đây, vẫn là đối thủ đó, chúng ta lại thua tiếp. Điều đó cho thấy sau 6 năm, bóng đá Trung Quốc vẫn giậm chân tại chỗ”.

Đó là lời bình luận đầy chua chát trên tờ 163.com (Trung Quốc) vào tối nay (12/11), sau khi U22 Trung Quốc thua U22 Việt Nam 0-1 ở trận mở màn giải giao hữu Panda Cup 2025. Tính rộng hơn, U22 Trung Quốc thua 2, hòa 1, thắng 1 trước U22 Việt Nam kể từ 2019 tới nay, dù cả 4 trận đều được thi đấu trên sân nhà.

U22 Việt Nam khởi đầu ấn tượng tại Panda Cup 2025.

Trên thực tế, cuộc đọ sức giữa hai đội diễn ra cân bằng và chặt chẽ trong khoảng 2/3 thời gian đầu trận. Tuy nhiên đến sau phút 70, những sự điều chỉnh hợp lý đã giúp U22 Việt Nam tạo ra sức ép tốt hơn. Và rồi trong một pha lên bóng sắc nét bên cánh trái ở phút 81, bàn thắng đã đến cho đội khách.

Nhận đường chọc khe của đồng đội, Văn Thuận khéo léo qua người rồi căng ngang vào trong. Hậu vệ U22 Trung Quốc Vương Sĩ Khâm lóng ngóng phá bóng hỏng, mở ra cơ hội để Phạm Minh Phúc ập vào dứt điểm cận thành, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Thắng lợi này giúp U22 Việt Nam tạm xếp nhì bảng với 3 điểm, bằng điểm với U22 Hàn Quốc nhưng hiệu số bàn thắng kém hơn (+1 so với +2). Trong khi đó, U22 Trung Quốc và U22 Uzbekistan lần lượt xếp thứ 3 và thứ 4 với 0 điểm.

Pha ghi bàn vỡ òa cảm xúc của Phạm Minh Phúc.

Bình luận về thất bại này, tờ 163 bày tỏ sự thất vọng: “Dù đội hình đã bị hao hụt nghiêm trọng (ngoài 11 người đá chính chỉ có 8 cầu thủ dự bị, trong đó gồm 2 thủ môn), nhưng việc để thua U22 Việt Nam theo cách này vẫn là một nỗi thất vọng sâu sắc.

Sai lầm của Vương Sĩ Khâm đặc biệt nghiêm trọng. Các cầu thủ Việt Nam đã không gây áp lực, cậu ấy có đủ thời gian và không gian để phá bóng, nhưng rồi trong một khoảnh khắc hoảng loạn, Vương Sĩ Khâm đã mắc phải sai lầm không thể sửa chữa. Rõ ràng, cậu ấy không chỉ cần cải thiện kỹ năng mà còn cả sức mạnh tinh thần.

Điều đáng nói là tân huấn luyện viên đội tuyển Trung Quốc Shao Jiayi đã có mặt để theo dõi trận đấu, cho thấy rõ ràng ông dành sự quan tâm tới một số cầu thủ trẻ. Tuy nhiên có thể khẳng định, sau khi xem trận đấu này, ông ấy chỉ thu về sự thất vọng”.

Ở lượt trận tiếp theo vào ngày 15/11, U22 Việt Nam sẽ chạm trán U22 Hàn Quốc, còn chủ nhà U22 Trung Quốc đối đầu U22 Uzbekistan.