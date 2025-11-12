Xem U22 Việt Nam đấu U22 Trung Quốc tại giải Panda Cup 2025 ở đâu?

Hôm nay lúc 18h35 U22 Việt Nam có trận đấu với U22 Trung Quốc thuộc Giải giao hữu CFA Team China Panda Cup 2025 diễn ra tại Thành Đô, Tứ Xuyên (Trung Quốc). Đây được xem là thử thách quan trọng đầu tiên U22 Việt Nam, giải đấu có ý nghĩa quan trọng trong hành trình chuẩn bị cho SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026.

HLV Đinh Hồng Vinh đang tạm quyền dẫn dắt đội U22 Việt Nam trong khi HLV trưởng Kim Sang-sik tập trung cùng ĐTQG chuẩn bị cho trận đấu với tuyển Lào tại Asian Cup 2027.

Tính đến sáng 12/11, chưa có kênh truyền hình tại Việt Nam công bố quyền phát sóng trực tiếp trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Trung Quốc. Kênh fanpage chính thức của LĐBĐ Việt Nam VFF sẽ cập nhật kết quả trận đấu.

Buổi tập của U22 Việt Nam tại Trung Quốc chiều ngày 11/11

Danh sách đội tuyển U23 Việt Nam lần này gồm nhiều cầu thủ nổi bật ở V.League và các giải trẻ trong nước như Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Đình Bắc, Phạm Lý Đức, Trần Trung Kiên... Đánh giá về đối thủ U22 Trung Quốc, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết ông và các cộng sự đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng thời đánh giá cao sự tiến bộ của đội chủ nhà. Qua ba lần đối đầu trong các giải giao hữu quốc tế do CFA tổ chức, U22 Trung Quốc đã thể hiện là đối thủ có nền tảng thể lực tốt, lối chơi ngày càng hiện đại và đang tiến bộ rõ rệt.