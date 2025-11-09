Ronaldo gây tranh cãi

Cristiano Ronaldo tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý sau trận thắng 3-1 của Al-Nassr trước Neom tại Saudi Pro League mới đây. Tuy nhiên, lần này, lý do không đến từ phong độ ghi bàn ấn tượng mà bởi hành vi bị cho là thiếu fair-play của anh với trọng tài.

Cụ thể, ngay khi hiệp một khép lại, Ronaldo đã tiến lại gần trọng tài chính và có lời lẽ mang tính mỉa mai. Theo đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, siêu sao người Bồ Đào Nha nói với giọng điệu đầy châm chọc:

"Tốt lắm, tốt lắm. Cứ tiếp tục như vậy đi, ông đang điều khiển trận đấu rất hay đấy".

Ronaldo có hành động gây tranh cãi

Hành động này nhanh chóng lan truyền và nhận nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người cho rằng Ronaldo đã cư xử thiếu tôn trọng người điều hành trận đấu. Một số khác lại bênh vực CR7, cho rằng anh chỉ bộc lộ cảm xúc tự nhiên khi không hài lòng với các quyết định của trọng tài.

Dù gây tranh cãi, Ronaldo vẫn thể hiện phong độ xuất sắc trong hiệp hai, ghi bàn trên chấm phạt đền, góp công quan trọng giúp Al-Nassr giành chiến thắng 3-1. Sau trận, anh đăng tải thông điệp trên mạng xã hội:

"Đang làm việc vì giấc mơ của chúng ta".

Ronaldo góp công trong chiến thắng của Al-Nassr



