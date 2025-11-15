Lợi dụng sự ái mộ của fan, cầu thủ nổi tiếng dụ dỗ, xâm hại trẻ vị thành niên và cái kết tù tội

Một thời từng là "tương lai của bóng đá Anh", Adam Johnson - cựu cầu thủ từng khoác áo Manchester City và Sunderland - lại được nhắc đến nhiều nhất vì một bê bối lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên khiến cả làng túc cầu chấn động. Vụ việc diễn ra vào năm 2015, nhưng cho đến bây giờ, tên tuổi của Johnson vẫn luôn gắn liền với vết nhơ khó gột rửa này.

Từ tin nhắn vu vơ đến cuộc gặp khiến mọi thứ sụp đổ

Thời điểm đó, Johnson thường xuyên tương tác với người hâm mộ trên mạng xã hội. Trong số đó có một cô gái 15 tuổi, rất ngưỡng mộ và coi anh là thần tượng. Những tin nhắn ban đầu chỉ là trò chuyện, khen ngợi và hỏi thăm, nhưng càng về sau càng trở nên "nhạy cảm" hơn.

Theo điều tra, Johnson là người chủ động đề nghị gặp mặt, và buổi gặp diễn ra trong ô tô của anh. Tại đây, họ có những hành động vượt ngoài ranh giới "giữa cầu thủ nổi tiếng và fan nhí". Chính chuỗi sự việc này đã khiến Johnson rơi vào vòng điều tra.

Adam Johnson bị cáo buộc sử dụng mối quan hệ "thần tượng-fan" để tiếp cận, làm quen và rồi thực hiện hành vi tình dục với trẻ vị thành niên. Việc tặng áo có chữ ký và gửi tin nhắn "cô nợ tôi" cho thấy dấu hiệu lạm dụng quyền lực hình ảnh (celeb power) để tạo "nợ cảm xúc", thao túng và ép buộc nạn nhân thực hiện hành vi tình dục dù không mong muốn.

Bị bắt, bị sa thải và đối diện sức ép khủng khiếp từ dư luận

Ngày 2/3/2015, Johnson bị cảnh sát bắt giữ. Chỉ vài giờ sau, thông tin này tràn ngập báo chí Anh, khiến sự nghiệp của anh gần như "đóng băng" trong phút chốc.

Dù ban đầu Johnson phủ nhận phần lớn cáo buộc, nhưng trước bằng chứng gồm tin nhắn, lời khai và quá trình điều tra, anh buộc phải thừa nhận một phần hành vi không phù hợp của mình. Ngay lập tức, Sunderland - đội bóng mà anh đang thi đấu - thông báo chấm dứt hợp đồng. Các nhãn hàng tài trợ cũng đồng loạt rút lui, coi scandal này là "không thể chấp nhận".

Vụ việc khiến truyền thông Anh sục sôi trong thời gian dài, bởi Johnson không chỉ là cầu thủ nổi tiếng mà còn từng là tuyển thủ quốc gia. Hình ảnh một ngôi sao Premier League dính bê bối nhạy cảm với fan nhí thực sự gây sốc với công chúng.

Phán quyết cuối cùng và cái giá phải trả

Phiên tòa xét xử diễn ra với sự chú ý đặc biệt của báo giới. Cuối cùng, Johnson bị tuyên án 6 năm tù vì hành vi liên quan đến trẻ vị thành niên. Anh chấp hành án theo phán quyết, và được trả tự do sau khi hoàn thành một phần bản án.

Tuy nhiên, cũng từ đó, sự nghiệp của Johnson xem như đã khép lại. Không đội bóng nào có ý định ký hợp đồng, hình ảnh trong mắt người hâm mộ bị ảnh hưởng không thể cứu vãn. Từ một tài năng sáng giá của tuyển Anh, anh trở thành ví dụ điển hình cho việc một quyết định sai lầm có thể khiến cả sự nghiệp lao dốc không phanh.