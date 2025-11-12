Cặp đôi đang ôm hôn tình tứ thì Messi đi ngang qua, biểu cảm ngẩn ngơ của chàng trai khiến netizen cười ngất

Mới đây, MXH rần rần viral đoạn clip người hâm mộ bất ngờ gặp Messi trong hoàn cảnh không ai ngờ tới. Đoạn video ghi lại cảnh một cặp đôi ở Tây Ban Nha đang tận hưởng khoảnh khắc lãng mạn bên nhau. Chàng trai tay cầm bó hoa tươi rói, trao tặng cho bạn gái trong tiếng cười rộn rã, rồi cả hai ôm hôn, nhìn nhau say đắm như trong phim ngôn tình. Tưởng chừng đây sẽ là khoảnh khắc chỉ có hai người và tình yêu, ai ngờ… định mệnh lại "xuyên màn hình" theo một cách siêu bất ngờ.

Trong khi cả hai đang chìm đắm trong cảm xúc, một bóng người vụt qua ống kính: Messi cùng hai vệ sĩ. Khoảnh khắc ấy khiến cặp đôi đứng sững, mắt mở tròn xoe, đặc biệt là chàng trai. Anh chàng đứng đó, tay vẫn nắm bó hoa, mắt dán theo Messi như vừa gặp "thần tượng ngoài đời thực". Biểu cảm ngơ ngác, xen lẫn vừa thích thú vừa bối rối khiến netizen xem clip không nhịn được cười.

Chàng trai vô tình gặp Messi khi đang tình tứ bên bạn gái

Trên mạng xã hội, bình luận về khoảnh khắc này tràn ngập: "Tình yêu của chúng tôi có Messi làm chứng", "Nhìn anh ta như muốn giật lại bó hoa để chạy theo Messi vậy", "Chắc đang nghĩ nên ở lại với bạn gái hay chạy theo M10", "Là tôi, tôi cũng sẽ đuổi theo GOAT thôi", "Cả anh chàng và cô nàng đều không biết nên chọn tình yêu hay idol đây"....

Một số người còn chế: "Messi bước qua còn có cả vệ sĩ hộ tống, còn anh chàng thì chỉ có bó hoa và tình yêu, nên đứng nhìn cũng đúng thôi".

Khoảnh khắc này nhanh chóng viral, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và chia sẻ, trở thành một trong những clip "tình yêu gặp idol" hài hước nhất. Dù Messi vô tình xuất hiện, nhưng chàng trai vẫn giữ nguyên bó hoa trong tay, và cô gái cũng chỉ cười ngượng ngùng - một minh chứng rằng, dù có GOAT xuất hiện, tình yêu vẫn… cần một chút kiềm chế!