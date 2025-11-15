Cô gái visual xinh như công chúa nhưng nhìn xuống bên dưới thì choáng váng

Trên mạng xã hội Trung Quốc, một cô gái 34 tuổi họ Wu từ tỉnh Liêu Ninh đang trở thành hiện tượng nhờ biệt danh "công chúa cơ bắp" . Điều đặc biệt ở cô không chỉ là vóc dáng khỏe mạnh, cơ bắp cuồn cuộn mà còn là gương mặt dễ thương, tạo nên sự tương phản khiến cư dân mạng thích thú và chia sẻ rầm rộ.

Cô gái có gương mặt đáng yêu nhưng cơ bắp cuồn cuộn

Wu bắt đầu tập gym nghiêm túc từ 4 năm trước, mỗi ngày dành ít nhất 4 giờ tập luyện. Nhờ kiên trì, cô đã xây dựng một thân hình lực lưỡng nhưng vẫn mềm mại ở một số chi tiết, khiến nhiều người vừa ngưỡng mộ vừa trầm trồ. Trên các video ngắn của mình, cô vừa hát, vừa khoe cơ bắp, vừa biểu cảm đáng yêu, một sự kết hợp hiếm thấy, tạo nên sức hút "viral" mạnh mẽ trên Douyin, nền tảng video ngắn phổ biến tại Trung Quốc.

Cô chia sẻ quan điểm của mình dù không thể thay đổi hoàn toàn ngoại hình do di truyền, nhưng mỗi người vẫn có thể thay đổi vóc dáng, tinh thần và cách sống bằng nỗ lực không ngừng. Điều này giúp cô không chỉ có hình thể khỏe mạnh mà còn tự tin hơn trong cuộc sống hàng ngày.

Sự xuất hiện của Wu đang gợi ra nhiều suy nghĩ về chuẩn mực vẻ đẹp hiện đại. Ngày nay, phụ nữ không còn bị giới hạn bởi hình mẫu "mảnh mai" truyền thống. Thân hình cơ bắp kết hợp với nét dễ thương như Wu đang mở ra một xu hướng mới, truyền cảm hứng cho nhiều người về sự tự tin và chăm sóc bản thân.