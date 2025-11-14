Phạm Văn Mách vô địch thể hình thế giới ở tuổi 49

Thể thao Việt Nam tiếp tục đón tin vui khi lực sĩ kỳ cựu Phạm Văn Mách xuất sắc giành HCV thế giới hạng cân 55 kg tại Giải vô địch thể hình thế giới 2025 diễn ra ở Batam (Indonesia). Điều đáng kinh ngạc hơn cả, chiến thắng này đến khi anh đã 49 tuổi, độ tuổi mà hầu hết các VĐV chuyên nghiệp đều đã giải nghệ hoặc chuyển sang vai trò huấn luyện.

Ở một môn đòi hỏi cường độ tập luyện khắt khe như thể hình, việc duy trì phong độ đã khó, giữ được thể trạng đỉnh cao gần 30 năm lại càng khó hơn. Tấm HCV tại Batam đánh dấu danh hiệu thế giới thứ 7 trong sự nghiệp lẫy lừng của anh, khẳng định vị thế biểu tượng của thể hình Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Phạm Văn Mách xuất sắc giành HCV thế giới hạng cân 55 kg tại Giải vô địch thể hình thế giới 2025

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và bề dày kinh nghiệm thi đấu, Phạm Văn Mách đã trình diễn một bài thi gần như hoàn hảo, vượt qua các đối thủ mạnh như Muru Ramamurthy và Shiv Choram Sundi (Ấn Độ) để giành ngôi quán quân hạng 55 kg. Việc đăng quang ở tuổi 49 càng khiến chiến thắng của anh trở nên ấn tượng và đáng khâm phục hơn.

Các lực sĩ khác của đội tuyển thể hình Việt Nam cũng thi đấu thành công trong ngày đầu tiên như Phan Huỳnh Đức cũng giành HCV hạng cân 65 kg nam, Hồ Huy Bình HCV hạng cân 70 kg nam, Nguyễn Thị Kim Dung HCV thể hình cổ điển nữ chiều cao đến 1,65 m...



