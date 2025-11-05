Phạm Văn Mách 50 tuổi cơ bắp vẫn cuồn cuộn, nhìn hình ảnh này tất cả ngỡ ngàng

Mới đây, hình ảnh Phạm Văn Mách trong phòng tập đã khiến cộng đồng mạng trầm trồ. Ở tuổi gần 50, “huyền thoại thể hình Việt Nam” vẫn duy trì vóc dáng săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn và thần thái mạnh mẽ chẳng khác gì thời đỉnh cao thi đấu.

Trong bức ảnh được chia sẻ, Phạm Văn Mách diện trang phục tập đơn giản, khoe bắp tay và vai rắn chắc. Đường nét cơ thể rõ ràng, lưng rộng, cánh tay nổi gân, minh chứng cho sự khổ luyện và kỷ luật nghiêm ngặt trong nhiều năm. Không ít người ngạc nhiên khi vóc dáng của anh ở tuổi trung niên vẫn “đỉnh” hơn cả nhiều vận động viên trẻ tuổi hiện nay.

Bóng lưng cực săn chắc của Phạm Văn Mách

Nhìn lưng của Văn Mách khiến tất cả ngỡ ngàng, ai nghĩ tuổi 50 vẫn khỏe mạnh thế này

Phạm Văn Mách sinh năm 1976 tại An Giang, là vận động viên thể hình nổi tiếng nhất Việt Nam. Anh từng giành 5 Huy chương vàng thế giới, 8 HCV châu Á và nhiều danh hiệu vô địch quốc gia trong hơn 20 năm thi đấu. Không chỉ nổi tiếng trong giới chuyên môn, Phạm Văn Mách còn trở thành biểu tượng cho tinh thần kỷ luật, bền bỉ và niềm đam mê thể hình cháy bỏng. Anh từng tham gia nhiều chương trình truyền hình, hướng dẫn giới trẻ tập luyện đúng cách và truyền cảm hứng về lối sống lành mạnh.

Chế độ tập luyện nghiêm ngặt

Để duy trì thể hình ấn tượng ở tuổi gần 50, Phạm Văn Mách vẫn giữ thói quen tập luyện đều đặn 6 buổi/tuần, kết hợp đa dạng các nhóm cơ. Ngoài ra, việc ngủ đủ giấc, kiểm soát stress và ăn uống lành mạnh cũng được anh đặt lên hàng đầu. Nhìn hình thể hiện tại của Phạm Văn Mách, nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Sau gần 3 thập kỷ gắn bó với thể hình, anh vẫn giữ được phong độ đáng kinh ngạc, minh chứng cho việc tuổi tác chỉ là con số nếu ta đủ kỷ luật và đam mê.

Tuổi 50 khiến ai cũng ngưỡng mộ